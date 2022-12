Steam: Persönlicher Jahresrückblick 2022 zeigt die spannendsten Statistiken

Steam Replay 2022: So verlief das eigene Spielejahr





We've almost made it to the end of the year! Want to see a overview of your time spent on Steam?



Introducing Steam Replay, with your top played games and milestones on Steam this year! All that and more (be sure you're logged in) at: https://t.co/OGT3WkczEM pic.twitter.com/o5eWdaIn1A



— Steam (@Steam) December 26, 2022

Jahresrückblick passend zum Winter Sale

Was Sony und Nintendo können , kann Steam ab diesem Jahr auch: Einen persönlichen Jahresrückblick bieten. Dabei könnt ihr euer Spielejahr 2022 auf Steam noch einmal ausführlich Revue passieren lassen.Es ist das erste Mal, dass Steam einen solch umfangreichen und vor allem für jeden Steam-Nutzer persönlichen Jahresrückblick bietet. Dabei erfahrt ihr, wie viele Spiele ihr dieses Jahr gespielt habt, wie viel Zeit sie euch gekostet haben und noch viele weitere Statistiken, sowie eine Einschätzung eures Genre-Geschmacks.Der Jahresrückblick ist dabei für jeden Steam-Nutzer individuell und präsentiert sowohl eure Highlights, als auch einige ziemlich detaillierte Statistiken. So könnt ihr etwa genau nachverfolgen, in welchen Monaten ihr besonders aktiv wart, welche Spiele euch in den Bann gezogen haben und vieles mehr. Es wird sogar verraten, ob ihr lieber mit Maus und Tastatur oder mit Controller gespielt habt.Um euren persönlichen Steam Jahresrückblick zu erhalten, müsst ihr dafür nur auf eine spezielle Steam-Webseite gehen und euch anmelden. Anschließend könnt ihr eure individuellen Statistiken einsehen und diese gegebenenfalls auch in sozialen Netzwerken und Chats teilen.Dabei gilt es zu erwähnen, dass die Statistiken nicht das komplette Jahr 2022 umfassen. Valve zählt lediglich vom 1. Januar bis zum 14. Dezember 2022 – die letzten Tage des Jahres fallen von Bord. Außerdem umfasst der Rückblick ausschließlich die Zeiten, die ihr online verbracht habt. Spielzeiten, die im Offline-Modus entstanden sind, werden vom Replay-Feature nicht bedacht.In den letzten Tages des Jahres 2022 könnt ihr mit dem Steam Rückblick somit in Erinnerung schwelgen – eventuell ergibt sich dadurch auch noch einmal ein anderer Blick auf die persönlichen Highlights der vergangenen zwölf Monate . Oder im Gespräch mit Freunden über den Jahresrückblick stolpert ihr über ein Spiel, welches bisher nicht auf eurem Radar auftauchte.Fast schon praktisch, dass Valve für letzteren Fall derzeit einen Winter Sale auf Steam abhält. Bis zum 5. Januar 2023 gibt es noch unzählige Angebote auf der digitalen Plattform, bei denen auch viele Highlights des Jahres reduziert sind. Einige der spannendsten Angebote haben wir für euch bereits in einer separaten Newsmeldung festgehalten.