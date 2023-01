Steam: 2023 waren so viele Spieler online wie nie zuvor

Steam: Doppelter Nutzerrekord zum Jahresstart

Wird 2023 noch erfolgreicher?

Das Jahr 2023 beginnt für Steam so wie 2022: Mit einem Rekord. Genauer gesagt sogar mit einem doppelten Rekord, denn am ersten Wochenende des neuen Jahres waren so viele Spieler wie noch nie zuvor online.Damit setzt Steam den eigenen Trend fort, der schon seit einiger Zeit auf sich aufmerksam macht: Die Plattform wächst kontinuierlich und lässt sich auch von der Konkurrenz, wie zum Beispiel dem Epic Games Store, nicht aus der Bahn bringen.Nachdem die Türen des Winter Sales geschlossen wurden, ging es bei Steam nicht weniger heiß her. Am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am 7. und 8. Januar konnte Valve gleich innerhalb von 24 Stunden zweimal seinen Nutzerrekord brechen, wie SteamDB aufzeigt. Waren am 7. Januar schon über 32 Millionen Spieler zur selben Zeit bei Steam eingeloggt, sprang die Zahl nur einen Tag später auf über 33 Millionen gleichzeitige Spieler. Um genau zu sein waren es 33.078.963 Spieler.Damit aber nicht genug, denn Valves Digital-Plattform konnte noch einen weiteren Rekord brechen. Erstmals waren am zurückliegenden Wochenende über zehn Millionen Spieler gleichzeitig in einem Spiel, welches über Steam nativ gestartet wurde, aktiv. Die genaue Spielerzahl lag zum Höhepunkt bei 10.284.568 Nutzern, die sich in den tausenden von Spielen ausgetobt haben.In den Top 10 der meistgespielten Spiele zu dem Zeitpunkt befanden sich viele alte Bekannte, wie etwa Counter-Strike: Global Offensive GTA 5 oder PUBG: Battlegrounds . Aber auch der aktuelle Indie-Hit Goose Goose Duck konnte es sich mit einem weiteren Spielerrekord in der Spitzenliste bequem machen.Für Valve sind die Rekordzahlen bei Steam mittlerweile längst keine Seltenheit mehr. Schon vor einem Jahr konnte die Plattform in den ersten Wochen des Jahres gleich drei Nutzerrekorde in Folge aufstellen – und sie im Laufe des Jahres sogar noch mehrfach brechen.Es ist demnach gut möglich, dass der aktuelle Rekord bald schon wieder Geschichte ist. Immerhin erscheinen auch 2023 wieder einige potenzielle Hochkaräter auf Steam, darunter etwa Hogwarts Legacy , das Dead Space Remake oder Starfield . Die unserer Meinung nach 30 spannendsten Spiele 2023 stellen wir euch in einer praktischen Übersicht vor Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment