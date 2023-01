Steam: Chinesischer Neujahrs-Sale im kleinen Rahmen gestartet

Steam: Alle Infos zum Neujahrs-Sale

Eigentlich wollte Steam in diesem Jahr keinen Lunar-Sale veranstalten – nun gibt es aber doch eine Rabattaktion anlässlich des chinesischen Neujahrs, bei dem vor allem unbekanntere Spiele in den Fokus rücken.Am Samstag, dem 22. Juni 2023, startet in China das Jahr des Wasser-Hasen und Valve feiert mit. Im Rahmen des "Chinese New Year Sale" könnt ihr derzeit vor allem bei Spielen sparen, die aus dem Land der aufgehenden Sonne stammen. Manch ein großer Publisher mischt aber ebenso mit.Der Neujahrs-Sale bei Steam läuft noch bis zum 25. Januar 2023 und ist im Vergleich zum Winter-Sale deutlich kleiner. Das führt auch dazu, dass es abseits von Spieleangeboten keine weitere Aktionen gibt. Der Fokus liegt voll und ganz auf den Rabatten.Bei denen finden sich neben ein paar großen Vertretern auch ein paar interessante Spiele, die sonst eher selten im Rampenlicht stehen. Wir haben für euch eine kleine Auswahl zusammengestellt:Einige der hier genannten Spiele könnt ihr übrigens vor dem Kauf mithilfe einer kostenlose Demo ausprobieren. Eine Übersicht über sämtliche Angebote gibt es derweil auf der Steam-Seite zum Chinese New Year Sale. Ob ein Kauf für euch interessant ist, könnt ihr noch bis zum 25. Januar 2023 abwägen.Bis zum nächsten großen Steam-Sale dauert es noch eine Weile. Erst am 16. März 2023 soll der Frühlings-Sale beginnen und in diesem Jahr auch etwas anders ausfallen als noch in den vergangenen Jahren.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment