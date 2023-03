Steam: Heute Abend startet der große Spring Sale 2023

Steam: Alle wichtigen Infos zum Spring Sale 2023

Auch wenn es die Temperaturen mitunter noch nicht verraten, aber der Frühling steht bevor. Passend dazu beginnt heute Abend der erste großedes Jahres: Der, bei dem zahllose Spiele im Angebot sein werden.Ab 19:00 Uhr startet der Sale und lässt Steam zumindest für ein paar Tage im Frühlingszauber erblühen. Es ist zugleich der, bei der es im Jahr nur noch vier große Aktionen gibt. Zwischendurch soll es stattdessen kleinere Sales geben, die sich speziellen Themen oder Genres verschreiben.Der Steam Spring Sale 2023 startet am heutigenund läuft dann bis zum. Sprich: Ihr habt eine Woche Zeit, um euch durch die Angebote zu wühlen und zu überlegen, welches Spiel zukünftig zu eurer Bibliothek gehört. Bedenkt dabei: Zum Start kann es bei Steam zu ein paar Serverproblemen kommen, weshalb der Shop und die Angebote nicht sofort korrekt angezeigt werden.Apropos Angebote: Die sind wie gewohnt derzeit noch nicht bekannt, sondern werden erst nach dem Start enthüllt. Dennoch hat Steam in einem Trailer bereits einen kleinen Ausblick gegeben und zeigt, auf welche Spiele ihr euch unter anderem einstellen könnt:Dabei handelt es sich natürlich nur um eine kleine Auswahl. Der Spring Sale wird wie andere Aktionen in der Vergangenheit hunderte, wenn nicht gar tausende von Spielen im Angebot haben. Wer also derzeit auf der Suche nach etwas Neuem ist, dürfte hier mit hoher Wahrscheinlichkeit fündig werden.Alternativ können Vorbesteller am Wochenende auch das erste Malin einem kleinen Umfang ausprobieren. Mehr Infos erhaltet ihrLetztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment