Steam: Fünf Sale-Geheimtipps, die einen Blick wert sind

Dandy Ace

Signalis

Rakuen

Noita

Citizen Sleeper

Es riecht nach Frühling: Zwar mögen die Temperaturen teilweise noch etwas anderes sagen, aber der Winter neigt sich dem Ende. Bei Steam ist es sogar schon soweit, dennund bietet mal wieder unzählige Angebote, die sich irgendwie in eure Bibliothek schleichen wollen.Natürlich sind auch wieder einige Klassiker dabei, die gefühlt jedes Mal mit von der Partie sind:gibt es 90 Prozent günstiger,ist mal wieder um die Hälfte reduziert und auch derist ein weiteres Mal für 5 Euro im Angebot. Kennt und hat man ja alles irgendwie schon. Wir stellen euch deshalbvor, die ebenfalls reduziert sind, aber nicht unbedingt so oft im Rampenlicht stehen.Auf den ersten Blick siehtein wenig aus wie ein-Verschnitt mit Fokus auf Zauberei – und das stimmt zu einem gewissen Grad auch. Denn Dandy Ace ist ebenfalls ein actionreiches Roguelite aus einer isometrischen Perspektive und orientiert sich zuweilen auch optisch am Götterspiel von Supergiant Games. Beim Kampfsystem geht Dandy Ace aber einen eigenen Weg.Passend zum Szenario, dass ihr einen Zauberer spielt, müsst ihr verschiedene Karten, die jeweils einen eigenen Spielstil umfassen, kombieren, um den Gegnern Einhalt zu gebieten. Nach und nach kämpft ihr euch so durch einen Palast, um verschiedene Bosse zu bezwingen. Das geht insgesamt sehr flott von der Hand und kann einige Stunden zu unterhalten wissen. Lediglich die Story weiß im Vergleich zu Hades wenig zu begeistern.Für aktuell 4,19 Euro im Steam Spring Sale ist Dandy Ace aber definitiv einen Blick wert. Im Vergleich zum Standardpreis spart ihr damit derzeit 75 Prozent.In wenigen Tagenauf nahezu ganzer Linie zu überzeugen. Wer jedoch lieber ein Horror-Spiel der alten PS1-Schule sucht, der kommt beiauf seine Kosten. Das vom Hamburger Studio rose-engine entwickelte Spiel erschien erst im vergangenen Oktober undBesonders hervor sticht die düstere und dichte Atmosphäre, die von einem fantastischen Art- und Sounddesign in Szene gesetzt wird. Als Spieler schlüpft ihr hier in die Rolle der Techniker-Replikantin Elster, die nach einem Absturz auf einem sehr ungewöhnlichen Planeten aufwacht. Nach einer kurzen Eingewöhnung begebt ihr euch in die Minenanlage Sierpinski-23, in der es aber offenbar nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Nach und nach kommt ihr einem Mysterium auf die Schliche, zu dem wir an dieser Stelle nicht mehr verraten wollen.Angesichts dessen, dass Signalis noch nicht so alt ist, fällt der Rabatt mit gerade einmal zehn Prozent nicht allzu üppig aus. Für 17,99 Euro ist der Trip für Fans von früheren Resident Evil-Spielen aber durchaus einen Blick wert.Falls ihrkennt und lieben gelernt habt, dann führt eigentlich kein Weg anvorbei. Das stammt aus der Feder von Laura Shigihara, die einst für To the Moon den Soundtrack komponiert hat. Mit Rakuen hat sie kurze Zeit später ihr eigenes Adventure auf die Beine gestellt, welches eine bittersüße Geschichte erzählt.In dem RPG-Maker-Adventure spielt ihr einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhaus lebt. Als er seine Mutter fragt, ob sie ihn in die Fantasiewelt seines Lieblingsbuchs bringen kann, bekommt der Junge Herausforderungen gestellt, die er erfüllen muss, um seinen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür muss er den Menschen im Krankenhaus helfen und verschiedene Rätsel lösen, während sich Stück für Stück eine herzerwärmende Geschichte entfaltet.Aktuell gibt es Rakuen im Rahmen des Spring Sales für 4,43 Euro , was einer Ersparnis von 70 Prozent entspricht. Wer auf emotionale Geschichten steht, sollte ein Auge auf das Adventure werfen.Wollt ihr ein richtig schweres Spiel, bei dem jeder Zauber und jeder Fehltritt euch das Leben kosten kann? Dann dürfteeuer Ding sein – vor allem, wenn ihr zugleich auf physikalisch korrekt berechnete Pixel steht.Noita versteht sich als "magisches Action-Rogue-lite", bei dem ihr mit einem Magier prozedural generierte Pixelwelten erkundet. Der Clou? Alles um euch herum kann zerstört oder anderweitig beeinflusst werden. Seht ihr riesige Holzplanken? Zündet sie an. Oder sprengt gleich ein Loch in die Umgebung. Aber zur Vorsicht ist geraten, denn falls ihr einmal zu viel zerstört, kann es sein, dass euch herunterfallene Steine erschlagen und ihr neu anfangen müsst.Anlässlich des Steam Spring Sales erhaltet ihr Noita gerade für 9,49 Euro , was einem Rabatt von 50 Prozent entspricht.Ein weiteres Spiel, bei dem eigentlich fast jedes Wort schon eines zuviel ist. Dennoch möchten wir euchans Herz legen, denn das Rollenspiel erzählt eine wirklich fantastische Cyberpunk-Geschichte. Als Spieler verkörpert ihr einen Sleeper, also ein digitalisiertes menschliches Bewusstsein welches in einem künstlichen Körper steckt und gehört eigentlich einer Firma. Die will euch gerne zurückhaben, aber ihr habt daran wenig Interesse.Und so schlagt ihr euch durch die Raumstation Erlin's Eye, knüpft Freundschaften, erledigt Aufträge und müsst entscheiden, wie ihr eure knapp bemessene Zeit sinnvoll nutzt. Schließlich müsst ihr ja auch den Jägern der Firma entkommen und gleichzeitig euren Lebensunterhalt verdienen. Dabei trefft ihr regelmäßig Entscheidungen, die Einfluss auf euch, auf die Geschichte und eure Umgebung haben.Falls euch das zusagt, könnt ihr Citizen Sleeper bei Steam derzeit für 13,65 Euro erwerben. Somit spart ihr aktuell 30 Prozent im Vergleich zum Originalpreis.Falls ihr selbst einen Geheimtipp parat habt, der aktuell im Steam Sale günstig zu haben ist, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Schließlich ist die Liste an Angebotenwieder einmal gefühlt unendlich lang.