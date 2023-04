Steam: Neuer Midweek Madness-Sale lockt mit günstigen Angeboten

Steam: Satte Rabatte beim Midweek Madness-Sale

Marauders

2023 Golden Week Fighting Pack - 39,77 Euro (74 Prozent Ersparnis)

- 39,77 Euro (74 Prozent Ersparnis) Dragon Ball Z: Kakarot - 14,99 Euro (75 Prozent Ersparnis)

- 14,99 Euro (75 Prozent Ersparnis) Dishonored - 2,49 Euro (75 Prozent Ersparnis)

- 2,49 Euro (75 Prozent Ersparnis) Dishonored 2

Dishonored: Der Tod des Outsiders

Humankind

Roundguard - 4,87 Euro (75 Prozent Ersparnis)

- 4,87 Euro (75 Prozent Ersparnis) Peglin - 12,36 Euro (25 Prozent Ersparnis)

Heute ist zwar erst Dienstag,hat aber vorsorglich schon mal die Mitte der Woche ausgerufen und läutet deshalb zum aktuellenEntsprechend gibt es im größten digitalen Spiele-Store wieder eine Woche langauf ausgewählte Titel, mit denen ihr eure Bibliothek erweitern und neue Spiele kostengünstig erwerben könnt. Mit dabei diese Woche sind unter anderem das gesamte-Franchise und der Anime-PrüglerVor allem, wer Arkanes Stealth-Titel noch nicht sein Eigen nennt und endlich nach Dunwall und Umgebung reisen will, sollte den neuen Midweek Madness-Sale auf Steam nicht verpassen.könnt ihr bei den jeweiligen Dishonored-Spielen sparen und damit für wenige Euronen zum friedfertigen Attentäter oder blutrünstigen Serienkiller werden.Fighting-Fans kommen ebenfalls nicht zu kurz: Die Anime-Adaption Dragon Ball Z: Kakarot lädt euch auf Gokus Wolke Jindujun ein, während ihr mit dem 2023 Golden Week Fighting Pack gleichaus dem Hause Capcom fürserviert bekommt. Die vollständige Liste der aktuellen Midweek Madness auf Steam findet ihr im Folgenden:Falls euch die Angebote interessieren, solltet ihr euch aber beeilen: Einige der Rabatte sind nur nochgültig, während andere immerhin bis zum 1. Mai dauern. Wer hingegen nach neuem Spielefutter sucht, aber dafür nicht tief in die Tasche greifen will, sollte sich vielleicht das neue Spiel der-Macher HoYoverse anschauen. Dasist nämlich ab sofort auf dem PC und Mobil-Geräten zumverfügbar, bevor es dann morgen los geht.