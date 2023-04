Steam: Großes Update für den Clienten und der Benutzeroberfläche als Beta veröffentlicht

Steam: Das ändert sich mit dem Beta-Update

Die ganz neuen Features

Nach und nach überarbeitetdenund hat jetzt ein großesangekündigt – und umgehend als Beta-Version veröffentlicht.Betroffen ist dabei nicht nur die Maschinerie im Hintergrund, die deutlich entschlackter sein soll und es den Entwicklern ermöglichen soll, in Zukunft Updates schneller zu implementieren. Stattdessen werdet ihr einige der Änderungen auch sofort zu Gesicht bekommen.Nach außen hin ist vor allem das Steam-Overlay im Fokus, welches mit neuen Funktionen ausgestattet, optisch modernisiert und bekannte Features überarbeitet worden sind. Dadurch soll sich das Design nun am restlichen Clienten orientieren und alles insgesamt organischer ausfallen.Aber was ist denn nun neu? Jede Menge, denn laut Valve ist die Benutzeroberfläche des Overlays brandneu. Das bekannte und schon seit vielen Jahren nur bedingt überarbeitete Overlay ist damit Geschichte, sobald das Update für alle Nutzer veröffentlicht wird. Wer die Xbox Gaming Bar von Windows kennt, dürfte mit den Neuerungen durchaus vertraut sein.So gibt es nun eine Werkzeugleiste, über die ihr alle wichtigen Features erreicht, die ihr benötigt: Chat mit Freunden, Screenshot-Übersicht, der Musikplayer, die Freundesliste, Guides und vieles mehr. Wie ihr die Funktionen anordnet oder nutzt, bleibt natürlich ganz euch überlassen. Zudem könnt ihr Fenster anpinnen und die Transparenz einstellen, falls ihr etwa einem bestimmten Guide folgt und nicht ständig die bekannte Tastenkombination Umschalt und Tab drücken möchtet.Jedoch hat Valve nicht nur die bestehenden Funktionen überarbeitet oder erweitert, sondern auch gänzlich neue Features dem Overlay hinzugefügt. So erhaltet ihr nun Spielübersicht, die unter anderem euren Achievement-Fortschritt aufzeigt oder welche Neuigkeiten es zu dem jeweiligen Game gibt.Außerdem gibt es eine Notizen-App, mit welcher ihr logischerweise Notizen während des Spielens digital notieren könnt. Die Screenshot-Verwaltung und die generellen Benachrichtigungen werden im Zuge des Updates ebenso modernisiert.Während, sobald die Beta vorüber ist, alle Spieler in den Genuss der neuen Benutzeroberfläche kommen, müssen sich. Valve wird die in die Jahre gekommenen Betriebssysteme nicht mehr unterstützen.