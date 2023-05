Steam: Sport Festival und EA-Publisher-Sale mit zahlreichen Angeboten gestartet

Steam Sport Festival – Eine Woche lang Angebote

Publisher-Sale von EA

Draußen wird es langsam Frühling, also wird es Zeit für ein wenig– und wenn schon nicht in Echt, dann zumindest digital. Auffindet deshalb in diesen Tagen dasmit satten Rabatten statt – undmischt auch groß mit.Der kleine, thematisch sehr begrenzte Sale findet vomstatt und rückt – wer hätte es bei diesem Namen auch anders erwartet – unzählige Sportspiele in den Vordergrund. Allerdings beschränkt sich das nicht nur auf Fußball und Basketball, sondern auch weitere Sportarten sind mit inbegriffen.Das insgesamt sieben Tag lang anhaltende Festival bietet wie für ein Steam-Event üblich eine Vielzahl von Angeboten und Rabatten. Da die Liste gewohntermaßen recht umfangreich ist, stellen wir euch an dieser Stelle ein paar Empfehlungen vor:Wer sich nun fragt, ob in der Liste nicht das eine oder andere Rennspiel fehlt, der liegt richtig. Der Racing Sport gehört offenbar für Steam nicht zum Sport Festival dazu, weshalb es in diese Richtung keine gesonderten Angebote gibt.Abseits der Rabattaktion könnt ihr euch übrigens täglich einen kostenlosen Sticker abholen. Dafür müsst ihr lediglich bei Steam eingeloggt sein und könnt über die Festival-Seite euren Chat-Sticker abholen.Obwohl EA auch beim Sport-Sale in Form von FIFA und PGA Tour vertreten ist, gibt es auf Steam noch zusätzlichen einen Publisher-Sale . Im Rahmen dessen sind einige Spiele von EA günstiger zu haben und ihr könnt das erst im Februar veröffentlichte Dead Space aktuell kostenlos ausprobieren.Ein paar der EA-Angebote in der Übersicht:Für Rennspieler könnte dieinteressant sein. Das Paket umfasstundzum Preis von 24,74 Euro , was laut Steam einem Rabatt von 92 Prozent entspricht. Zum Vergleich: Alleine Need for Speed Unbound kostet derzeit mit 70 Prozent Rabatt 20,99 Euro.Falls ihr im Sport- oder EA-Sale zuschlagt und euch so langsam der Speicher zuneige geht: Aktuell gibt es