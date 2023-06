Steam: Fünf Empfehlungen für unter 10 Euro aus dem aktuellen Sale

Lacuna

Entwickler: DigiTales Interactive

DigiTales Interactive Preis: 3,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

3,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Seite

Dorfromantik

Entwickler: Toukana Interactive

Toukana Interactive Preis: 9,09 Euro (30 Prozent Rabatt)

9,09 Euro (30 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Seite

Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Entwickler: Mimimi Games

Mimimi Games Preis: 3,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

3,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Seite

Industria

Entwickler: Bleakmill

Bleakmill Preis: 7,99 Euro

7,99 Euro Link zur Steam-Seite

CrossCode

Entwickler: Radical Fish Games

Radical Fish Games Preis: 5,99 Euro

5,99 Euro Link zur Steam-Seite