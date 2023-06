Steam: Datum und Infos zum Summer Sale 2023

Steam Summer Sale 2023: Start und Ende

Ist auch das Steam Deck im Angebot?

Gibt es wieder kostenlose Sticker?

Highlights aus dem Steam Summer Sale 2023

Draußen steigen die Temperaturen, beifallen die Preise: Am Donnerstag startet der große. Da dieser zu den vier großen Sales des Jahres gehört, dürft ihr euch darauf einstellen, dass wieder über tausende Spiele und DLCs im Angebot sein werden.Damit ihr nicht gänzlich unvorbereitet in den Sale rutscht, fassen wir für euch an dieser Stelle die wichtigsten Informationen zusammen. Auf euren Geldbeutel müsst ihr hingegen schon selbst achten.Der Startschuss für den Steam Summer Sale ist derund zwar ab 19:00 Uhr. Allerdings kann es sein, dass pünktlich zum Beginn die Server sehr stark überlastet sind und die Angebote erst ein paar Minuten richtig angezeigt werden. Ein wenig Geduld ist also angesagt, falls ihr pünktlich auf Rabattsuche gehen wollt.Der Sale geht anschließend bis zum. Ihr habt also exakt zwei Wochen Zeit, um euch über das eine oder andere Spiel intensiver Gedanken zu machen oder eure Wunschliste abzuarbeiten.Offiziell ist noch nicht bekannt, ob Valves kleiner Handheld-PC zu einem reduzierten Preis während des Summer Sales angeboten wird. Unrealistisch ist das aber nicht: Während des Spring Sales gab es erstmalsGut möglich, dass Valve die Aktion wiederholt und auch im Summer Sale das Deck erneut etwas günstiger macht. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.Ja, erneut könnt ihr während des Summer Sales euch jeden Tag einenabholen. Welchen ihr pro Tag bekommt, ist vollkommen zufällig, aber am Ende des Sales solltet ihr jeden Sticker aus dem neuen Summer Set euer Eigen nennen können.Außerdem gibt es wieder passende Steam Trading Cards und Badges, falls ihr zu der Sammler-Fraktion gehört.Noch sind die Angebote quasi unter Verschluss, aber sobald sich die Tore des Steam Summer Sale 2023 öffnen, werden wir euch hier ein paar ausgewählte Highlights vorstellen, bei denen sich der Rabatt sehen lassen kann. Bis dahin müssen wir uns aber noch ein bisschen gedulden.Ein kleiner Tipp an dieser Stelle: Ob es sich bei einem Rabatt um ein wirklich gutes Angebot handelt, könnt ihr mithilfe von SteamDB herausfinden. Die Webseite zeigt euch in einer entsprechenden Sales-Rubrik an, wie viel Rabatt es gibt und ob es sich dabei um den bisher niedrigsten Preis auf Steam handelt.Neben dem Summer Sale 2023 sind noch zwei weitere große Sales in diesem Jahr bei Steam geplant. Wann diese stattfinden und welche kleineren Angebotswochen folgen, erfahrt ihr in unserer