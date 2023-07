Steam: 5 abgedrehte Empfehlungen für Japano-Fans im Summer Sale

Catherine Classic

Entwickler: Atlus

Atlus Preis: 4,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

4,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

NieR Replicant ver.1.22474487139...

Entwickler: Square Enix, Toylogic Inc.

Square Enix, Toylogic Inc. Preis: 23,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

23,99 Euro (60 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Muse Dash – Just as planned

Entwickler: peropero

peropero Preis: 21,44 Euro (35 Prozent Rabatt)

21,44 Euro (35 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

AI: The Somnium Files

Entwickler: Spike Chunsoft Co., Ltd.

Spike Chunsoft Co., Ltd. Preis: 7,99 Euro (80 Prozent Rabatt)

7,99 Euro (80 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Guilty Gear -Strive-

Entwickler: Arc System Works

Arc System Works Preis: 29,99 Euro (25 Prozent Rabatt)

29,99 Euro (25 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Imfinden sich Spiele aus allen Ecken der Welt und wer gerne Titeln aus dem Land der aufgehenden Sonne frönt, der braucht nicht unbedingt lange suchen.Doch weil sich zwischen allseits bekannten und oft empfohlenen Spielen wieoderauch ein paar Perlen verstecken, denen nicht immer die Aufmerksamkeit zuteilwird, die sie verdienen, haben wir für euch fünf famose Titel aus der zweiten Reihe herausgesucht. Irgendwobefinden sich, mal bunt, mal ernst und immer schön abgedreht.Wer den Namen „Atlus“ hört, der denkt vermutlich als Erstes an Persona oder Shin Megami Tensei. Doch dass die japanische Spieleschmiede auch was anderes kann als rundenbasierte Rollenspiele, bewies man 2011 mit dem Release von. Die abgedrehtelässt euch in die schlüpfrigen Sohlen von Vincent hüpfen, der mit seiner Freundin Katherine eigentlich eine gesunde Beziehung führt.Doch als er eines Tages in seiner Lieblingsbar auf die verführerische Catherine trifft, gerät sein moralischer Kompass stark ins Wanken und schnell findet sich Vincent in einemwieder. Nachts holt ihn dann sein Gewissen ein, wenn der Casanova in schaurigen Albträumen kilometerlange Würfeltürme erklimmt und dabei neben ein paar sprechenden Schafen auch auf echte Schreckgestalten trifft, denen ihr durch geschicktes Steine-Verschieben entkommen müsst.Auch wennbereits in jeder Liste zu japanischen Spielen (zurecht) seinen Platz findet, wollen wir an dieser Stelle nochmal für den 2021 aufpolierten Vorgänger eine Lanze brechen., wie der bizarre Titel des Spiels lautet, ist nämlich mindestenswie sein viel gefeierter Nachfolger, bekommt aber trotz der verdienten Neuveröffentlichung deutlich weniger Beachtung. Als Bruder der an Runenpest erkrankten Yonah sucht ihr in NieR Replicant für eure Schwester nach einem Heilmittel und bekommt dabei Hilfe vom sarkastischen Schmöker Grimoire Weiss, während ihr die rätselhafte Spielwelt erkundet und fiese Schattenwesen unter die Erde schickt.Klar, spielerisch ist Replicant nicht ganz so ausgereift wie Automata und ein bisschen Spielzeitstreckung durch laufintensive Landschaftsbeschauung war beim ursprünglichen Release 2010 eben noch etwas üblicher als heute. Doch wer über die kleinen Makel von Yoko Taros Werk hinwegschauen kann, bekommt mit NieR Replicant ein, das euch mit seinen facettenreichen Figuren, der berührenden Geschichte und dem einzigartigen Soundtrack noch ganz lange im Gedächtnis bleiben wird.Wer an der japanischen Popkultur vor allem liebt, dass sie mitunter ziemlich laut, bunt und hektisch sein kann, dem sei das Rhyhmus-Spielempfohlen. Mit nur zwei Tasten haut ihr im Takt zu japanischer Pop-, Rock- und Elektronik-Musik Gegner auf zwei Bahnen aus dem Weg, womit der Titelist. Anspruch müsst ihr trotzdem nicht missen, denn jeder Song kommt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden daher und die höheren erfordern verdammt flinke Finger.Während des Steam Summer Sales gibt es Muse Dash aktuell für nur 52 Cent , womit ihr fast umsonst ein gutes Gefühl für das Gameplay bekommen könnt. Falls euch dann gefällt, was über den Bildschirm flackert, lohnt der Griff zur sogenannten „Just as planned“-Version, die mit 21,44 Euro zwar teurer ist, dafür aber auchhat und euch so ein prall gefülltes und lang anhaltendes Rhythmus-Paket schnürt.Spike Chunsoft ist vor allem für die-Reihe bekannt, die wir euch schon inans Herz gelegt haben. Wer die Trilogie rund um den mörderischen Teddybären Monokuma bereits kennt, aber Lust auf weitere Morde und Mysterien hat, sollte zugreifen. Dahinter versteckt sich nämlich ein, bei dem ihr Tatorte untersuchen, Hinweise kombinieren und Fälle lösen müsst.Angesiedelt im Tokyo der nahen Zukunft und versetzt mit einer Stimmung, bei der Genre-typisch die Dunkelheit von Regennächten durch bunte Neonschilder durchbrochen wird, schlüpft ihr in AI: The Somnium Files in die Rolle von Ermittler Kaname Date, der einem Serienmörder auf den Fersen ist. Dabei greift ihm dieunter die Arme, die mit ihren speziellen Fähigkeiten eine unerlässliche Hilfe bei der Mörderjagd ist.Alshaben wirvor zwei Jahrenbezeichnet und dieses Urteil trifft auch heute noch zu. Mit dem aktuellen Ableger der Reihe hat sich das Entwicklerstudio Arc System Works 2019 selbst übertroffen und kann sowohl bei der Optik als auch beim Gameplay in fast allen Punkten restlos überzeugen. Schon der Cel-Shading-Stil und die vielen bunten Designs der Kämpfer und Kämpferinnen ergeben zusammen einen Augenschmaus, der mit den vielen verrückten Animationen und Spezialangriffen nur noch beeindruckender wird.Zusammen mit dem rockigen und adrenalinerzeugenden Soundtrack bietet Guilty Gear -Strive- eine der prachtvollsten Präsentationen im Genre. Und auch wenn es in Sachennicht mit dem frisch erschienenenmithalten kann, erlauben Manöver wie der Roman Cancel auch mal die spontane Befreiung aus der mächtigen Kombo des Gegners oder verlängern die eigene, damit auch Gelegenheitsspieler nicht gleich abgehängt werden.