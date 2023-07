Steam: 5 Soulslike-Empfehlungen im Summer Sale für unter 10 Euro

Death's Door

Entwickler: Acid Nerve

Acid Nerve Preis: 7,80 Euro (60 Prozent Rabatt)

7,80 Euro (60 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Code Vein

Entwickler: Bandai Namco Studios

Bandai Namco Studios Preis: 7,49 Euro (85 Prozent Rabatt)

7,49 Euro (85 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

White Lavender

Entwickler: Sokpop Collective

Sokpop Collective Preis: 1,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

1,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Mortal Shell

Entwickler: Cold Symmetry

Cold Symmetry Preis: 3,74 Euro (85 Prozent Rabatt)

3,74 Euro (85 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Ashen

Entwickler: A44

A44 Preis: 9,49 Euro (75 Prozent Rabatt)

9,49 Euro (75 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Falls euch die Außentemperaturen noch nicht genug zum Schwitzen bringen, dann tut es der: Dort gibt es nämlich knackige Soulslikes, die sicherlich für Wasserfälle auf der Stirn sorgen könnten.Wer seine Steam-Bibliothek mit ein paar düsteren Herausforderungen erweitern will, der spart im Summer Sale aktuell vor allem eine Menge Geld. Wir habengesammelt, die aufgrund deftiger Rabattekosten und dank ihres Schwierigkeitsgrad so höchstens eurem Gesundheitszustand, nicht aber eurem Geldbeutel weh tun.wird dem Soulslike-Genre wortwörtlich gerecht, denn in dem kauzigen Abenteuer erntet ihr als Krähe die. Doch als euch eine besonders saftige Seele abhandenkommt, müsst ihr euren Job vorübergehend auf Eis legen und dem dreisten Dieb hinterherjagen, während ihr euch durch Horden von Gegnern schnetzelt.Die isometrische Perspektive und die seichten Rätsel erinnern an die klassischen Zelda-Spiele, dafür liegt ein, die ihr mit Schwertschlägen, Magiegeschossen und Ausweichrollen bestreitet. Die grandios inszenierten Bosskämpfe und die charmante Optik machen Death's Door zu einem kleinen Genre-Juwel, das ihr euch im aktuellen Steam Summer Sale für weniger als acht Euro nicht entgehen lassen solltet.Wenn man dem sonst so düsteren Soulslike-Genre eine Prise Anime verpasst, dann erhält man: Das Action-Rollenspiel von Bandai Namco bietet statt der immer gleichen Ritterrüstungen eine Reihe an abwechslungsreichen Figuren im Cel-Shading-Stil und lässt euch wahlweise allein, mit einem KI-Partner oder einem zweiten Mitspieler durch postapokalyptische Trümmerlandschaften reisen, in denen euchans Leder wollen.Um das zu verhindern, müsst ihr in einem äußerst umfangreichen Charakter-Editor zunächst euren ganz eigenen Wiedergänger kreieren und dann den effektiven Umgang mit den sogenannten Blutschleiern lernen, die euch mit individuellen Fähigkeiten ausstatten. Aus der Masse an Soulslikes sticht Code Vein vor allem durch seineheraus und wer sich nicht an dem durchwachsenen Level-Design oder der undurchsichtigen Story stört, findet hier einen unterhaltsamen Soulslike-Ableger für (aktuell) kleines Geld.Während der Großteil dieser Liste zumindest in der Souls-Community mittlerweile rege Aufmerksamkeit erhalten hat, dürfteden meisten kein Begriff sein und zu genau darf man es mit der Genre-Zuordnung in diesem Fall auch nicht nehmen. Aber mit ein bisschen Fantasie lässt sich die kleine, unscheinbare Perle vom Sokpop Collective, das auf Steam mit insgesamt 100 Spielen im Indie-Bereich mittlerweile eine wahre Legende geworden ist, sicher als Soulslike bezeichnen.Eine Ausdauerleiste, dicke Schwerter und spannende Bosskämpfe bringt der kleine Titel zumindest schon mal mit, genau wie die durch den Begriff „Fashion Souls“ geprägte Möglichkeit, sich inzu kleiden. Kombiniert mit skurrilen Charakteren und einer minimalistisch-bezaubernden Optik ist White Lavender eine schmackhafte und vor allem sehr günstige Soulslike-Zwischenmahlzeit.Auchist mit unter 5 Euro im Steam Summer Sale für wirklich kleines Geld zu haben und während viele Soulslikes Schwierigkeiten haben, eineabseits der beliebten Vorlagen zu bieten, kann der zwei Jahre alte Titel ein völlig neues Gameplay-Konzept vorweisen. Die titelgebende Hülle ist nämlich Teil eurer Kampffähigkeiten, lässt euch für kurze Zeit zu Stein werden und kann vielseitig eingesetzt werden.Tödliche Angriffe verhindern oder bei der eigenen Offensive mitten im Schlag unverwundbar zu werden ist ziemlich praktisch, wenn hinter jeder Ecke eine neue Gefahr lauert. Verschiedene Hüllen bieten außerdem, womit das eher kurz ausfallende Soulslike zum Experimentieren oder einen zweiten Durchgang einlädt. Hinsichtlich der düsteren Welt und der kryptischen Geschichte bleibt man dann aber ganz den Ursprüngen treu.Zusammen ist man weniger allein, das gilt auch in Videospielen. Genau wie Code Vein gibt euch deshalb aucheinen Begleiter an die Hand, der wahlweise von einem Kumpel im echten Leben oder von der KI gesteuert wird. Gemeinsam erkundet ihr dann die weite Welt des Soulslikes, daszu bieten hat, in denen das Gefühl von Isolation und Einsamkeit trotz des Gefährten so richtig zur Geltung kommt.Während ihr in der Story voranschreitet, zimmern die von euch getroffenen NPCs außerdem langsam, aber sicher ein Dorf zusammen, das bei jeder Rückkehr ein bisschen größer und einladender für Ruhepausen zwischen denwird. Zusammen mit dem ungewöhnlichen Stil, der detaillierte Umgebungen mit gesichtslosen Charakteren kombiniert, erwartet euch bei Ashen definitiv eine ungewöhnliche Erfahrung.