Steam: Summer Sale endet heute, jetzt 10 letzte Geheimtipps sichern

im Steam Summer Sale ein paar spannende Soulslikes für unter 10 Euro ergattern stürzt euch in verhältnismäßig kurze Rollenspiele Und falls ihr unsere bisherigen Empfehlungen verpasst habt, ist ja noch ein wenig Zeit, um die nachzuholen: Unter anderem könnt ihroder

Lost in Play kann auch inhaltlich über weite Strecken überzeugen und lässt euch mit einem Geschwisterduo eine unterhaltsame Welt erkunden. Unterwegs müsst ihr Rätsel lösen, kuriose Minispiele bewältigen und trefft ganz skurrile Charaktere, die euch auch nach dem Ende noch ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Mit vier Stunden Spielzeit ist der Trip jedoch leider etwas kurz, was wir auch imSeit dem riesigen Erfolg vonsprießen bei Steam nur so die Nachahmer aus dem Boden. Auchlässt sich dazu zählen, bietet aber auch eigene Anreize. Zum einen wäre da die Optik zu nennen, die ähnlich wie beim offensichtlichen Vorbild nicht wunderhübsch ist. Dafür erinnert der Titel jedoch sehr an das ersteund bietet eine vergleichbar düstere Atmosphäre.Rein spielerisch dreht sich Halls of Torment darum, dass ihr die richtigen Entscheidungen beim Levelaufstieg trefft, um die stetig stärker werdenden Horden an Gegnern zu dezimieren. In der aktuellen Early Access-Fassung erwarten euch bereits sieben unterschiedliche Charaktere, verschiedene Stages, zwölf verschiedene Bosse und über 50 Items, wodurch einiges an Build-Vielfalt gegeben ist.Eigentlich könnte manals eine Alternative zubeschreiben, aber das wird beiden Spielen nicht wirklich gerecht. Zum einen baut ihr in Sakuna: Of Rice and Ruin im Grunde dem Titel gerecht nur Reis an. Klingt zugegeben erst einmal etwas eintönig, aber ihr müsst euch selbst um den richtigen Wasserpegel und Temperaturen kümmern, sowie aufpassen, dass sich keine Krankheiten entwickeln. Darüber hinaus benötigt ihr den Reis für den zweiten Teil des Spiels.Denn abseits vom Reis-Anbau erlebt ihr einen actionreichen, flotten Side-Scroller, bei dem die Kämpfe das Herzstück sind. Zusammen mit dem richtigen Reis und der von euch hergestellten Ausrüstung werdet ihr zunehmend stärker und könnt euch immer gefährlicheren Gegnern widmen. Haben wir übrigens schon erwähnt, dass ihr sowohl den Hund als auch die Katze streicheln und herumtragen könnt? Wenn das mal nicht nach dem besten Spiel aller Zeiten schreit.ist ein Spiel, welches ihr spielen könnt, ohne sehen zu müssen. Die Entwickler beschreiben es selbst als einen "audiobasierten Mix aus schwarzer Komödie und Arcade-Action", welches auch von blinden Menschen gespielt werden kann. Alles was im Spiel passiert, erlebt ihr über das eigene Gehör, weshalb die Entwickler natürlich besonders viel Aufmerksamkeit dem Sound-Design gewidmet haben.Aber worum geht es eigentlich? Das Gameplay besteht nur aus zwei Tasten, während ihr mit verbundenen Augen in einem Auto im Gegenverkehr unterwegs seid und die Polizei hinter euch her ist. Das Ziel ist klar: Diese Irrfahrt auf jeden Fall überleben, euch nicht vom sehr unhöflichen Navi ablenken lassen und gegen die Bosse euer ganzes Können unter Beweis stellen. Mehr möchten wir nicht verraten, außer, dass Blind Drive ein wirklich einzigartiges Erlebnis ist.Ihr mögt? Darüber hinaus seid ihr Fan von frankobelgischen Comics und insbesondere ein ganz besonders Fantasy-Tier liegt euch am Herzen? Dann dürft ihr eucheigentlich gar nicht entgehen lassen. Sicherlich ist so manche Skepsis bei Lizenzumsetzungen berechtigt, aber bei dem Jump'n'Run von Ocellus Studio muss das wirklich nicht sein.Marsupilami: Hoobadventure ist ein absolut gelungener Plattformer, bei dem ihr mit den drei Marsupilamis Punch, Twister und Hope ein kurzweiliges, aber spaßiges Abenteuer erlebt. Auf dem normalen Schwierigkeitsgrad ist der Titel jedoch nicht unbedingt fordernd, dafür aber punkten die Macher mit einer guten Steuerung und einem tollen Spielgefühl. Und wer es schwieriger benötigt, der kann sich nach dem ersten Durchspielen dem Hardcore-Modus widmen."Die Menschen sind bizarr, die Rätsel sind verrückt, und die Welt verbirgt ein düsteres Geheimnis..." – und damit ist eigentlich auch schon fast alles zugesagt. Naja, okay, nicht wirklich. Das Point & Click-Adventure ist aber auf alle Fälle sehr ungewöhnlich, denn ihr selbst sprecht kein Wort. Stattdessen kommuniziert ihr mit den abgedrehten Charakteren des Spiels lediglich über Nicken und Kopfschütteln.Worum es genau geht, wollen wir an dieser Stelle nicht preisgeben. Das müsst ihr schon selbst herausfinden, aber ihr dürft euch auf absurde Rätsel einstellen und Dialoge, die ihr sonst in keinem anderen Spiel findet. Dabei trefft ihr auch Entscheidungen, die eventuell Einfluss auf das Schicksal nehmen. Für den aktuellen Preis von rund 8 Euro im Steam Summer Sale ist der Titel für experimentierfreudige Spieler auf jeden Fall einen Abstecher wert.Bleiben wir bei ungewöhnlichen Spielkonzepten:steuert ihr mit euren Augen. Genauer gesagt schreitet ihr in der emotionalen Geschichte mit Blinzeln voran und erlebt Erinnerungen unmittelbar aus dem Leben eurer Spielfigur: Die erste Liebe. Höhepunkt der eigenen Karriere. Die Familie. Alles höchst emotional und visuell schick dargestellt.Laut den Entwicklern dreht sich die Geschichte "über die unmöglichen Erwartungen, die wir uns auferlegen, und die Gefühle des Bedauerns, die wir in uns tragen." Am PC kann Before Your Eyes entweder mit einer angeschlossenen Webcam gespielt werden, aber alternativ könnt ihr auch auf klassische Eingabemethoden zurückgreifen. Dann verpasst ihr jedoch eine durchaus ungewöhnliche Erfahrung, die unsüberwiegend positiv in Erinnerung geblieben ist.Inerwarten euch knackig-schwere Bosskämpfe in Dauerfolge: Anspruchsvoll, aber nie zu frustrierend. Natürlich werdet ihr oft sterben und das Gefühl bekommen, einmal richtig tief in die Tastatur zu beißen. Aber seid gesagt, dass jeder Bosskampf machbar ist und sobald ihr das erste Mal alle Feinde besiegt habt, werdet ihr euch richtig glücklich fühlen.Nowhere Patrol besticht derweil nicht nur mit Bullet Hell-Kämpfen, sondern auch mit einem cool anzusehenden Pixelstil und einem motivierenden Soundtrack. Für gerade einmal 3 Euro bekommt ihr hier einen echten Geheimtipp-Snack im Steam Summer Sale, sofern ihr kein Problem mit schweren Spielen habt.voneinst via Kickstarter eingesammelt, um ihre Idee eines abgefahrenen 2D-Brawlers umzusetzen. Im März 2022 folgte der Release und das Vertrauen der Fans hat sich, wenn auch erst nach ein paar Patches, ausgezahlt. Jitsu Squad spielt sich flüssig, actionreich und kann sogar mit Genre-Größen wieodermithalten.Dabei kann Jitsu Squad auch im Koop-Modus mit bis zu drei Freunden gespielt werden. Seid ihr nur zu zweit, könnt ihr in den Tag-Team-Modus schalten, bei dem jeder Spieler zwei Charaktere zur Verfügung hat. Für launige Stunden am Nachmittag ein wunderbarer Zeitvertreibt, bei dem das Adrenalin in den Kämpfen definitiv kickt.