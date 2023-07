Steam: Beim aktuellen Festival stehen Schleichspiele im Vordergrund

Hitman: World of Assassination

Entwickler: IO Interactive

IO Interactive Preis: 34,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

34,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Gloomwood

Entwickler: Dillon Rogers, David Szymanski

Dillon Rogers, David Szymanski Preis: 12,59 Euro (25 Prozent Rabatt)

12,59 Euro (25 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Aragami

Entwickler: Lince Works

Lince Works Preis: 2,99 Euro (85 Prozent Rabatt)

2,99 Euro (85 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Weird West: Definitive Edition

Entwickler: WolfEye Studios

WolfEye Studios Preis: 9,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Mark of the Ninja: Remastered

Entwickler: Klei Entertainment

Klei Entertainment Preis: 6,71 Euro (60 Prozent Rabatt)

6,71 Euro (60 Prozent Rabatt) Link zur Steam-Produktseite

Schleichen, Wachen leise ausschalten und möglichst nicht auffallen:gehören zwar nicht zu den populärsten Spielen, aber zu den spannendsten. Aus diesem Grund feiertin dieser Woche desWie immer heißt das: Es gibt. Allerdings sieht Valve den Begriff Stealth nicht allzu eng, weshalb auch zahlreiche Spiele reduziert sind, bei denen Schleichen zwar möglich, es aber längst nicht der Fokus ist. Wir stellen euch aus diesem Grund fünf Spiele vor, bei denen Stealth definitiv wichtig ist.2016 hat IO Interactive damit begonnen,und Agent 47 mit einem Reboot in die Moderne zu bringen. Fünf Jahre später erschien das Finale der Trilogie und Anfang 2023 fasste man, die seitdem sämtliche Inhalte des kaltblütigen Auftragsmörders bündelt. Insgesamt sind das über, zahllose Aufträge und der optionale Freelancer-Spielmodus, der ein paar Rogue-Like-Elemente aufweist.In erster Linie ist Hitman: World of Assassination aber ein, bei dem ihr als Agent 47 innerhalb eines Schauplatzs verschiedene Ziele erhaltet. Wie ihr besagte Personen ausschaltet, ist dabei ganz euch überlassen, wobei unaufälliges Verhalten, bei dem sämtliche Morde wie Unfälle aussehen, natürlich die Königsdisziplin ist. Wenn sich bei einer Modeschau zufälligerweise das eine oder andere Kabel löst und untenstehende Personen von einem Scheinwerfer erschlagen werden, dann passiert sowas halt schon mal...Wer bislang die moderne Hitman-Reihe gemieden hat, sollte im Rahmen des Steam Festival der Schleichspiele noch einmal darüber nachdenken. Immerhin könnt ihr nun das gesamte Paket, welches euch problemlosbeschäftigen wird, für gerade einmal 35 Euro erwerben.Ende der 90er-Jahre bis 2004 war die-Reihe eine Wohltat für Schleichspieler und gilt gemeinhin als einer der Begründer des Genres. Leider spiegelte sich das nicht in den Verkaufszahlen wider, weshalb Eidos die Serie irgendwann einstellte. 2014 folgte noch einmal. Aber im Indie-Bereich gibt es mitseit einiger Zeit einen potenziellen geistigen Erben.In Gloomwood erkundet ihr zu unchristlichen Zeiten eine, bei dem ihr es selbst in der Hand habt, wie ihr einzelne Spielbereiche erreicht und was ihr stehlt. Wichtig ist dabei: Es sollte besser leise passieren, während ihr trotz Low-Poly-Optik die dichte Atmosphäre in euch aufsaugt. Schließlich sind nicht nur herkömmliche Widersacher unterwegs, sondern auch einige übernatürliche, garstige Feinde.Vollständig ist Gloomwood übrigens noch nicht, sondern befindet sich noch im. Dennoch könnt ihr bereits einige Stunden in der Spielwelt verbringen und euch schleichend richtig austoben.Wer weniger stehlen und mehr meucheln möchte, der sollte sich in Richtungwenden. Dort schlüpft ihr in die, der die Form eines Ninjas inne hat. Sein Auftrag? Den Clan Kaiho und die Armee des Lichts bezwingen. Das Problem? Als Vertreter der Dunkelheit darf der Protagonist auf keinen Fall in Berührung mit dem Licht kommen, weil er sonst "stirbt". Also heißt es im Schatten bleiben und sich Stück für Stück nach vorne schieben.Einen kämpferischen zweiten Weg, wie ihn viele Stealth-Spiele in der jüngeren Vergangenheit geboten haben, gibt es nicht. Ihr müsstund Gegner im wahrsten Sinne des Wortes aus den Schatten heraus erledigen. Zum Glück verfügt ihr als Rachegeist über ein paar besondere Fähigkeiten, wie zum Beispiel eine Teleportation, um etwa ein paar sehr hell beleuchtete Ecken zu überspringen.Für aktuell 3 Euro kann man bei Aragami als Stealth-Fan kaum etwas falsch machen. Der Nachfolger ist mit 14 Euro ebenfalls im Angebot, aber einen dritten Teil wird es nicht geben. Das verantwortliche Entwicklerstudio Lince Works hat im März 2023 die Pforten geschlossen.Raphaël Colantonio ist einer der Gründer der Arkane Studios gewesen und war unter anderem an der Entwicklung vonundbeteiligt. 2017 verließ er nach vielen Jahren das Studio und stampfe Ende 2019 ein neues Team aus den Boden. Deren Erstlingwerkerschien schlussendlich im März 2022 und präsentiert, ganz dem Namen gerecht, eine ziemlich abgedrehte Western-Welt.Spielerisch ist Weird West derweil ein Top-Down-Action-Rollenspiel mit starken Immersive-Sim-Anleihen. Euch erwartet also kein, sondern mehr eine Art Dishonored aus einer ungewohnten Perspektive. Ihr könnt zwar actionreich vorgehen, aber Weird West belohnt euch, wenn ihr kreativer seid undfindet. Etwa indem ihr ein Haus anzündet, um die Feinde im Inneren so richtig einzuheizen. Oder ihr einen Weg aufs Dach findet und euch von dort abseilt. Oder ihr irgendwo versteckt einen Schlüssel für die Hintertür findet.Wer gerne in Spielen herumprobiert, auf einen sehr alternativen West Lust hat, sollte einen Blick auf Weird West werfen. Dank einer Demo könnt ihr das Spiel früherer Prey- und Dishonored-Entwickler sogar vorab ausprobieren.Eine Liste an Schleichspielen darf auf keinen Fall ohneauskommen. Im aktuellen Fall handelt es sich um die 2018 veröffentlichte Remastered-Version, die einen DLC, eine leicht aufgehübschte Grafik und einen New Game+ Modus umfasst. Rein spielerisch hat sich aber glücklicherweise zum Originalrelease nicht viel geändert.Auch in der Remastered-Version zelebriert Klei Entertainment die hohe Schule des Schleichens, obwohl alles nur in 2D stattfindet. Dank, zahlreichen Gadgets und Upgrades, vielen Lösungswegen und einer oft guten KI ist Mark of the Ninja auch heute noch eine absolute Empfehlung, wenn ihr euch auch nur ein bisschen für Schleichspiele begeistern könnt.Für den aktuellen Preis von rund 7 Euro sollte sich Mark of the Ninja also auf jeden Fall in eure Steam-Bibliothek schleichen, falls ihr derzeit 8 bis 12 Stunden Spielzeit entbehren könnt. Alternativ könnt ihr