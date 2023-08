Steam: Steam: 5 Titel der Wholesome Games Celebration, die sich besonders lohnen

Cozy Grove

Entwickler: Spyr Fox

Preis: 4,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

Link zur Steam-Seite

Wytchwood

Entwickler: Alientrap

Preis: 5,03 Euro (70 Prozent Rabatt)

Link zur Steam-Seite

Coral Island

Entwickler: Stairway Games

Preis: 22,49 Euro (10 Prozent Rabatt)

Link zur Steam-Seite

Olliolli World

Entwickler: Roll7

Preis: 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

Link zur Steam-Seite

A Short Hike

Entwickler: adamgryu

Preis: 3,62 Euro (45 Prozent Rabatt)

Link zur Steam-Seite

Im Rahmen der Wholesome Games Celebration stellt die Plattform Steam aktuell zahlreiche Cozy Games vor. Es gibt Sales, Demos und Streams. Viele Spiele könnt ihr gerade zu niedrigen Preisen kaufen – 5 davon lohnen sich besonders.Cozy Grove ist, wie der Name schon sagt, ein Cozy Game, das 2021 für die Nintendo Switch, PlayStation, Xbox und den PC erschien. Letztes Jahr ergänzten die Entwickler das Spiel um ein DLC.In Cozy Grove befindet ihr euch auf einer Spuk-Insel und nehmt dieein. Ihr begegnet unterschiedlichen Geistern und verfolgt ihre persönlichen Geschichten – Geschehnisse, die zu ihren Lebzeiten stattfanden, bevor sie auf die Insel kamen.Von den Geistern erhaltet ihr täglich eine oder mehrere Quests, bei denen ihr häufig nach Gegenständen auf der Insel suchen müsst. Dadurch verwandelt sich die Welt in eine Art. Das Spiel läuft inund bietet euch pro Tag etwa ein bis zwei Stunden Gameplay.Dieist zunächst schwarz-weiß, doch wenn ihr die Aufgaben ihrer Bewohner erfüllt habt, bekommt sie ihre Farben zurück. Habt ihr genug Fläche aufgedeckt, begegnet ihr weiteren Geistern.Neben den Quests gibt es viele Möglichkeiten, die Welt nach eurem Belieben zu gestalten. Zudem könnt ihr angeln, Käfer fangen und verschiedene Sammlungen vervollständigen. Auch Kochen ist möglich.Wytchwood erschien im Dezember 2021 und stammt vom Entwickler Alientrap. Spielen könnt ihr auf der Nintendo Switch, Playstation, Xbox und dem PC.Das Spiel wirft euch in eine, die optisch an ein Bilderbuch erinnert. Ihr schlüpft in die Rolle einer Hexe, deren Hauptaugenmerk auf der Herstellung von Zaubertränken liegt. Diesammelt Zutaten wie giftige Pilze, Augen oder die sogenannte Flaschenangst. Daraus braut sie später Tränke.Indem ihr die Spielwelt erkundet, lernt ihr nach und nach weitere Charaktere kennen und müsst als Hexe gegen das Böse kämpfen und eure Feinde in Frösche verwandeln. Somit bändigt ihr die Monster, die im Wald auf euch warten. Auch Rätsel gilt es zu lösen.Bei Coral Island handelt es sich um eine, die im Oktober 2022 für Steam erschien. Sie stammt vom Entwickler Stairway Games und wird von Humble Games publiziert.Ihr betreibt eure Farm, hütet Tiere und schließt Freundschaften mit den Dorfbewohnern, zu denen ihr außerdem Liebesbeziehungen aufbauen könnt. Außerdem befindet ihr euch auf einer Insel und könnt tauchen – Dievon Coral Island lässt euch Korallenriffe erforschen und besondere Materialien sammeln, während ihr sie von Müll befreit.Im Museum erhält eure Insel nach und nach eine immer bessere Bewertung, wodurch sich der Rang erhöht und ihr zu höherem kulturellen Ansehen kommt.Bei OlliOlli World handelt es sich um ein buntesin 2D. Es ist bereits der dritte Teil der Reihe. Gespielt wird auf der Nintendo Switch, Playstation, Xbox oder dem PC.Das Spiel stellt euch vor verschiedene Jump-n-Run-Herausforderungen, die ihr mit eurem Skateboard meistern müsst, ohne auf der Strecke hinzufallen. Dabei gibt es unterschiedliche Sprünge und Hindernisse. Für eine höhere Punktzahl könnt ihr dann Tricks und Kombos ausführen.Ihr befindet euch in einem paradiesischen Ort, der sich Los Vulgas nennt. Zwischen den Challenges könnt ihr euren Charakter nach Belieben anpassen und euer Skateboard gestalten.2019 erschien A Short Hike, ein kurzes Abendteuer vom Entwickler adamgryu. Auf Steam sind 99 % der knapp 11.700 Rezensionen positiv. Spielbar ist es auf Nintendo Switch, Playstation, Xbox und dem PC. Die Spielwelt ist niedlich, bunt und in einer 3D-Pixelgrafik dargestellt.In A Short Hike spielt ihr einen Pinguin, den ihr auf eine etwa 2stündige Wanderung begleitet, bei der ihr den Weg selbst bestimmt. Ihr lauft, klettert oder flattert mit euren Flügeln, um ein Stück weit zu schweben.Zwischendurch sprecht ihr mit anderen Charakteren, grabt nach Schätzen oder absolviert Minispiele. Auch unterschiedlichen Wetterbedingung ist euer Pinguin ausgesetzt.Wer auf der Suche nach weiteren Cozy Games ist, könnte sich Venba anschauen. Hier werden indische Gerichte mit einer emotionalen Story kombiniert.