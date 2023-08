Steam: Neo Berlin 2087 ist ein kommendes Cyberpunk-Game mit Setting in Deutschland

Neo Berlin 2087: Sucht nach der Tochter eures Chefs, um die Welt zu retten

ist ein Action-RPG mit Shooter-Elementen vom Entwickler Elysium Game. Es soll nächstes Jahr auferscheinen und schleudert euch in ein dystopisch verändertes Berlin 64 Jahre in der Zukunft.Als Detective Nolan seid ihr in der deutschen Hauptstadt unterwegs und kämpft euch durch eine Cyberpunk-Welt, in der massig Chaos herrscht. Im Rahmen der gamescom zeigen die Entwickler einen Trailer, der die Geschichte umreißt und etwas Gameplay zeigt.Innerhalb dervon Neo Berlin 2087 tötet jemand den Chef der Polizeidirektion, woraufhin ein Chaos in der Stadt ausbricht. Dessen, verschwindet aber. Ihr schlüpft in die Rolle eines Detektivs namens Nolan, der eine rätselhafte Vergangenheit mitbringt, aber kompetent in seinem Gebiet ist. Nun macht ihr euch auf die Suche nach besagter Tochter, um Antworten zu finden.Dabei seid ihr 64 Jahre in der Zukunft unterwegs, wo alles voll von neuen Technologien ist – eine klassische. Es gibt eine neue Version der Berliner Mauer, die die Stadt umschließt und verschiedene Gruppen, die die Macht darin an sich reißen wollen. Hier wird es dann politisch: Der Kontrast zwischen Arm und Reich ist hoch - die eigennützig denkenden Eliten schnappen sich alles, während andere ums bare Überleben kämpfen. Es liegt an euch, ihnen aus dieser chaotischen Lage herauszuhelfen.Nolan muss indessen die Wahrheit ans Licht bringen, indem er die Stadt verlässt und die Tochter imsucht. Dabei gilt es, Feinde zu vernichten, indem ihr Schusswaffen einsetzt. Die Perspektive wechselt zwischen. Die Grafik des Trailers sieht zudem ansprechend aus und bietet viele Details, kommt aber lange nicht an Cyberpunk 2077 heran.Neo Berlin 2087 erscheint für, wo es auf Steam verfügbar sein wird. Für den Release nennen Elysium Game Studios das Jahr 2024. Ein genaues Datum gibt es hingegen noch nicht. Falls euchinteressieren, schaut euch unseren Artikel dazu an.