Steam: In Chants of Sennar enthüllt ihr nach und nach mysteriöse Schriftzeichen

Chants of Sennar: Inspiriert vom Turmbau zu Babel

10 von 13 Zeichen in der Demo kann ich entwirren

ist ein kommendes Indie-Game, das euch coole Sprachrätsel lösen lässt. Im Rahmen unsereshaben wir die ersten paar Minuten getestet und bereits einige Zeichen der mysteriösen Sprache entschlüsselt.Ihr schlüpft in die Rolle eines Reisenden, der Geheimnisse erkundet und Völker wieder zusammenführt, die nicht mehr miteinander sprechen können. Dargestellt ist das Ganze in einer farbenfrohen,, die an das beliebte Indie-Game Sable erinnert.Das Spiel stammt vom Entwickler, der sich vom Turmbau zu Babel inspirieren ließ. Laut diesem Mythos haben Menschen sich auf eine Stufe mit Gott stellen wollen, woraufhin dieser eineauslöst – niemand konnte mehr miteinander kommunizieren. Das ist auch in Chants of Sennar der Fall.Die Sprache in dem Spiel hat keine Grammatik, ist aber zu verstehen, wenn ihr die. Ein einzelnes Zeichen steht dabei für ein Wort. Steht das Wort in der Mehrzahl, taucht das Zeichen öfter hintereinander auf. Gelesen wird von links nach rechts.Das Tutorial wird mit zum Glück in verständlicher Sprache angezeigt. Es erklärt mir, wie ich mich bewege, interagiere und für die Zeichen, die wieaussehen, meinen Vorschlag eingeben kann. Zunächst stellt mich das Spiel vor eine Tür mit einem Hebel. Nach oben und unten zeigend steht jeweils ein Zeichen. Drei kann ich nun in meinem schlauen Buch übersetzen: Öffnen, schließen und Tür.Ob das stimmt, weiß ich zunächst nicht. Im nächsten Raum bin ich mir dann aber sicher: Ich muss ein, indem ich verschiedene Wasserfälle öffne und schließe. Die Zeichen zeigen an, welcher offen und welcher geschlossen sein muss. Dann öffnet sich erneut eine Tür. Ich treffe eine Person, erlerne einen Gruß sowie die Wörter „Du“ und „Ich“. Besagte Person und ich müssen immer abwechseln Hebel betätigen, die das Wasser von Treppen fernhalten. Dann kann der andere hindurchgehen und erneut den Hebel betätigen. Die Person sagt dabei immer wieder „Ich dann du“ oder „Du dann ich".Danach wird es deutlich– Das kommende Gebiet lässt mich eine ganze Welt rätseln, ein Kollege aus der Redaktion rätselt eine Weile mit mir. An der Wand sind nämlich Bilder, darunter Zeichen. „Menschen Menschen gehen Sonne?“ habe ich zuerst heraus und bin sehr verwirrt. Ich laufe durch verschiedene Räume und lerne immer mal ein neues Zeichen, finde die Lösung aber erst nach einer ganzen Weile.Ich schaffe es durch die Demo, obwohl ich schon fast aufgegeben hatte. Insgesamt löse ich 10 von 13 Zeichen, was mir zum Verstehen derreicht. Dennoch interessiert mich nun, wie es mit den verschiedenen Völkern weitergeht und ob sie dort ankommen, wo sie gern hingehen wollen.Am 5. September 2023 erscheint Chants of Sennar für Nintendo Switch, PC, Playstation und Xbox. Auf der gamescom wurde gerade derebenfalls ein atmosphärisches Rätsel-Game.