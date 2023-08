Steam: Future Games Show: Alle Weltpremieren zusammengefasst

Stop Dead

Genre: Shooter, Plattformer

Entwickler: Gridsnap Games

Release: 5. Oktober 2023

Plattform: PC

Tavern Keeper

Genre: Simulation

Entwickler: Greenheart Games

Release: Q3 2024

Plattform: PC

Tormented Souls 2

Genre: Horror

Entwickler: Dual Effect

Release: 2024

Plattform: PC, Playstation 5, Xbox Series

Dome-King Cabbage Nintendo Switch Reveal

Genre: Visual Novel

Entwickler:

Plattform: PC, Nintendo Switch

Underlab

Genre: Action, Simulation

Entwickler: Under Ocean

Release: Beta geplant

Plattform: PC

Phantom Spark

Genre: Rennen

Entwickler: Ghosts

Plattform: PC, Nintendo Switch





In Phantom Spark schwebt ihr mit hübschen Fahrzeugen durch pastellfarbene Level, die wie Achterbahnen aufgebaut sind. Dabei gilt es, verschiedene Wächter in Zeitrennen zu besiegen. Die Techniken sollen „leicht zu lernen, aber schwer zu meistern sein“, wie die Entwickler auf der Steam-Seite schreiben. Auch einen Mehrspieler-Modus soll es geben, der euch im Splitscreen gegen Freunde antreten lässt.





Symphonia

Genre: Plattformer, Musik

Entwickler: Sunny Peak

Release: 2024

Plattform: PC, Konsolen

Scorn

Genre: Horror

Entwickler: Ebb Software

Release: 14. Oktober 2022

Plattform: PC, Xbox Series, bald PS5

Im Rahmen der, die ein Teil der gamescom ist, wurden am gestrigen Abend zahlreiche Trailer gezeigt. Moderatoren sind Troy Baker, der unter anderem Higgs inspricht und Erika Ishii, eine Synchronsprecherin ausDie Show wirbt damit, dass sie „acht Weltpremieren“ zeigen, also Trailer, die zuvor noch nicht veröffentlicht waren. Dabei handelt es sich manchmal um erstmalige Ankündigungen der Spiele, manchmal allerdings um die Premiere des Trailers selbst. Wir fassen die gestrigenfür euch zusammen.Stop Dead ist eine Mischung aus Plattformer und Shooter, bei dem es um Schnelligkeit geht. Ihr rutscht, springt, rennt, fliegt, während ihr eure Feinde auf unterschiedliche Arten erledigt. Passend zur gamescom gibt es auf Steam aktuell eine Demo, die ihr bis zum 30. August spielen könnt. Wer den höchsten Score erzielt, kann eine PS5 oder Xbox gewinnen. Final erscheint das Game dann am 5. Oktober 2023.Mit dem Trailer kündigen die Entwickler Tavern Keeper erstmalig an und verfassen zudem am selben Tag den ersten Post auf der Steam-Seite. In der witzigen Simulation betreibt ihr eine eigene Taverne, in der nichts allzu realistisch abläuft. Durch den Fantasy-Aspekt hebt sich das Spiel von anderen Tavernen-Sims ab – Hier kann schon mal ein Tornado durch eure Bude fegen. Der Release liegt allerdings noch in weiter Ferne, denn wir können erst Ende 2024 mit Tavern Keeper rechnen.Bei Tormented Souls 2 handelt es sich um die Fortsetzung des Survival-Horror-Games. Auch hier handelt es sich bei der Ankündigung um eine wirkliche Weltpremiere. Die Protagonistin Caroline Walker, die Fans bereits aus dem ersten Teil kennen, ist wieder dabei. Ihr durchlebt eine Story, löst rätsel, während das Spiel euch zu erschrecken versucht. Die Entwickler wollen sich damit Klassikern wie Resident Evil annähern. Teil 1 erschien 2021, die Fortzsetzung ist für 2024 angesetzt.Dome-King Cabbage stammt von einem Solo-Entwickler. Es handelt sich um einen Visual Novel mit eher verwirrendem Trailer. Die Story soll kurz sein, sich RPG-Elementen bedienen und euch Monster sammeln lassen. Es soll bald auf Steam und für die Switch erscheinen, doch ein Release-Datum gibt es noch nicht.Underlab ist ein brandneu angekündigtes PvP-Game, bei dem ihr in Gruppen gegeneinander antretet. Entweder seid ihr Mitarbeiter einer geheimen Organisation, die in einem Labor Experimente durchführt. Dabei bekommt jeder von euch eine Rolle zugewiesen und ihr müsst das Labor am Laufen halten. Oder aber ihr seid Eindringlinge und müsst das Labor ins Chaos stürzen, ohne erwischt zu werden. Den Namen trägt das Spiel, weil sich besagtes Labor in der Tiefsee befindet.Symphonia ist ein handgezeichneter Plattformer, bei dem sich alles um Musik dreht. Ihr haltet eine Geige in der Hand, die sowohl als Musikinstrument als auch als Fortbewegungsmittel fungiert. Level für Level bewegt ihr euch voran, um ein zersplittertes Orchester wieder zusammenzuführen. Der Soundtrack des Spiels wurde von einem echten Orchester aufgenommen.Bereits im Oktober 2022 erschien, ein atmosphärisches Horror-Game, auf Steam. Bei der Future Games Show kündigten die Entwickler mit einem neuen Trailer nun an, dass es bald eine Version für die Playstation 5 geben wird. Diese erscheint am 3. Oktober 2023.Falls ihr weitere Neuankündigungen sehen wollt, schaut euch unserenan.