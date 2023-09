Steam: 3 spannende Simulationen für PC, Playstation, Nintendo Switch und Xbox

PowerWash Simulator

Entwickler: FutureLab

FutureLab Release: 14. Juli 2022

14. Juli 2022 Plattform: PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation

PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation Preis: 24,99 Euro

Placid Plastic Duck Simulator

Entwickler: turbolento Games

turbolento Games Release: 6. Juli 2022

6. Juli 2022 Plattform: PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation

PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation Preis: 1,99 Euro (PC), 8,99 Euro (Konsolen)

Gas Station Simulator

Entwickler: DRAGO entertainment

DRAGO entertainment Release: 15. September 2021

15. September 2021 Plattform: PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation

PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation Preis: 19,50 Euro

Abseits der niedlichen Farmsimulationen, die durch Cozy-Aspekte punkten, gibt es, die auf den ersten Blick sehr langweilig erscheinen. Warum sollte man etwas waschen oder Autos betanken? Das echte Leben ist anstrengend genug. Doch es gibt eine Reihe an Simulationsspielen, die überraschend viel Spaß machen.Ich selbst bin in vielen unterschiedlichen Genres zuhause und zähle mittlerweile auch einige Simulationen zu meinem Repertoire. Nachdem ich einige meiner Freunde angesteckt habe, die jetztund, möchte ich auch euch die Spiele nicht vorenthalten.Mit einerherumlaufen und dreckige Dinge waschen: Das klingt zugegeben zunächst nicht nach dem besten Spiel auf der Welt, macht aber unglaublich viel Spaß und fühlt sich sehr satisfying an. Imhaltet ihr einen Wasserstrahl auf Gegenstände und schaut zu, wie sich der Dreck langsam löst. Das funktioniert sogar immit euren Freunden.Eure Pistole verfügt über unterschiedliche Aufsätze und ihr müsst abwägen, wie hartnäckig welcher Schmutz ist. Auch Reinigungsflüssigkeit könnt ihr kaufen, die ist aber begrenzt und ihr müsst mit eurem Ingame-Geld haushalten. Habt ihr ein paar, könnt ihr bessere Ausrüstung kaufen und effektiver waschen.Es gibt in dem Spiel zu reinigendewie einen Garten, Spielplatz und einen ganzen Rummelplatz, der sich in unterschiedliche Karussels aufteilt. Zudem wascht ihr verschiedenewie ein Boot oder einen Monster Truck mit einem Katzenkopf. Im neusten DLC dreht sich alles um: Ihr wascht seine Nachbarschaft, die Krosse Krabbe und die Heldenhöhle von Meerjungfraumann und Blaubarschbube.Jeder Auftrag hat natürlich auch einen Auftraggeber, der dann mit jedem verdienten Stern ein bisschen was erzählt. Teilweise sind die zu lesendensehr lustig oder fragwürdig. An einer Stelle schreibt euch ein kleines Mädchen: „Ich will Joggert. Johnny ist sauer, weil ich seinen Joggert gegessen habe“.Eigentlich macht ihr hier gar nichts und schaut nur zu, doch Placid Plastic Duck Simulator ist. Wirklich. Auf Steam bewerten die Spieler es zu 98 Prozent positiv.Ihr habt einen, darin schwimmt eine Ente und oben in der Ecke des Bildschirms ist ein Entensymbol, das die Zeit bis zum Eintreffen der nächsten Gummiente anzeigt. Alle paar Minuten fällt dann eine neue vom Himmel – jede von ihnen mit einem einzigartigen Design. Manche sind bunt gemustert, manche haben wiederum eine Funktion, wie zum Beispiel die Feuerwehr. Diese verschießt alle paar Sekunden einen Wasserstrahl. Das wird nützlich, wenn die Lava-Ente dann die Holz-Ente angezündet hat.Erwartet alsoIhr könnt lediglich auswählen, welche Ente ihr beobachtet. Zudem quaken sie, wenn ihr sie anklickt. Manche, je nach Variante, machen auch andere Geräusche. Eure Umgebung verändert sich mit der Zeit und ihr müsst gut aufpassen, um nichts zu verpassen. Außerdem könnt ihr den Enten Namen geben.Imbetreibt ihr, wie der Name schon sagt, eine. Die müsst ihr zunächst entrümpeln, da sie vollgemüllt ist und lange nicht in Betrieb war.versorgt euch mit einer Finanzspritze und kontaktiert euch regelmäßig über eine angrenzende Telefonzelle. Innerhalb der Story gibt es dann ein kleines bisschen Ärger mit ihm und seinen Leuten.Nun gilt es, Fahrzeuge zu betanken, Kofferräume aufzubrechen und Snacks zu verkaufen. Alles davon kommt alsdaher, manche simpler als andere. Wenn ihr dann nach ein paar Upgrades die Waschanlage freischaltet, fühlt es sich an, als wäre der PowerWash Simulator am Start.Außerdem müsst ihr in eurer Werkstatt Autos reparieren, indem ihr Reifen wechselt, Kratzer ausbessert, Spiegel tauscht und Öl nachfüllt. Es gibt eine ganze Menge zu tun – deshalb stellt ihr mit der Zeit immer mehrein und tretet die unliebsamen Aufgaben an sie ab. Ihr selbst könnt euch dann darauf konzentrieren, nicht noch mehrund seinen Leuten zu bekommen.Falls ihr euch gern Farmsimulationen zuwendet, solltet ihr euch das kommendeanschauen. Dort betreibt ihr euren Hof, quatscht mit Nachbarn und reitet auf eurem Dinosaurier. Eine niedliche Magiewelt betretet ihr zudem im, das im September erscheint.