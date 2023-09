Steam: Ultimate Chicken Horse ist dieses Wochenende kostenlos auf Steam spielbar

Ultimate Chicken Horse: Legt euren Freunden Steine in den Weg

ist ein Partyspiel in bunter Comic-Grafik für euch und bis zu drei weitere Spieler. Im Jump’n’Run-Stil müsst ihr verschiedene Level bestreiten, die ihr allerdings während des Spielens erst baut. So könnt ihr euren Freunden Fallen stellen, damit sie nicht ins Ziel kommen, ihr aber schon.Im Rahmen eines Gratiswochenendes, dasmittlerweile fast wöchentlich veranstaltet, könnt ihr das Game bis Montagabend gratis spielen. Behalten dürft ihr es darüber hinaus leider nicht, es sei denn, ihr entscheidet euch für einen Kauf. Vier Tage lang könnt ihr es nun mit euren Kumpels testen.In Ultimate Chicken Horse wählt ihr einen Charakter, darunter Huhn, Pferd, Schaf, Elefant, der für euch die Level bestreiten soll. Sind eure Mitspieler beigetreten, geht es los. Immer abwechselnd bekommt ihr ein Element in die Hand, das ihrkönnt. Dabei kann es sich zum Beispiel um ein einfaches Holzbrett, eine Kreissäge, einen Bienenstock oder sich bewegende Teile handeln. Haben alle ihren Gegenstand platziert, dürft ihr einen Versuch starten, ins Ziel zu hüpfen.Die meisten Punkte erhaltet ihr, wenn ihr diedurchquert und eure Freunde alle hinuntergefallen oder diversen Fallen zum Opfer gefallen sind. Ist das Level zu simpel, bekommt niemand von euch Punkte und ihr müsst in der nächsten Runde weitere Items platzieren, die die Herausforderung wachsen lassen. Individuelle Regeln und Spielmodi könnt ihr dabei selbst anpassen und dadurch wählen, wie viele Runden ihr spielt, wie schwierig es generell werden darf – Ihr könnt sogar diebeeinflussen.Auf Steam erhält Ultimate Chicken Horse seit seinem Release 2016 tausende Reviews und erreicht eine Gesamtwertung vonmit 95 Prozent dafürsprechenden Stimmen. Auch für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox One ist der Titel verfügbar, allerdings nur auf Valves Plattform aktuell kostenlos. Ein ganz guter Tipp, wenn ihr und eure Discord-Mates am Wochenende noch nichts vorhaben.Sollte Ultimate Chicken Horse es schaffen, euch zu überzeugen, könnt ihr es gerade zu einemvon 5,84 Euro kaufen, da es um 55 Prozent reduziert ist. Auch auf, das ihr sogar behalten dürft.