Steam: Valves Plattform bietet übers Wochenende starke Angebote mit bis zu 90 Prozent Rabatt

Steam: Starker Sale am Wochenende füllt eure Bibliothek

Falls ihr auf der Suche nach neuen PC-Spielen seid oder einfach ein paar Klassiker aufholen wollt, seid ihr beidieses Wochenende goldrichtig. Die Plattform hat unter anderem die Souls-Reihe und Red Dead Redemption 2 stark reduziert. Ein weiteres Spiel könnt ihr ein paar Tage lang sogarsind für viele Gamer ein tiefer Griff ins Portemonnaie, der das Konto stark belastet. Ein Rabatt von 50 Prozent oder mehr lohnt sich da durchaus. So bekommt ihrderzeit für die Hälfte, also für knapp 30 Euro statt 60. Aber auch die älteren Titel der Reihe sind reduziert.Wenn Souls-Spiele nichts für euch sind, könnt ihr euch auf Steam stattdessen nach anderen reduzierten Vollpreistiteln umschauen.übers Wochenende bringen, Need for Speed: Heat undin eure Steam-Bibliothek. Letzteres ist sogar zu zwei Dritteln günstiger, wodurch ihr es für 19,79 Euro kaufen könnt.Den aktuellen Teil derReihe bekommt ihr sonst für 69,99 Euro, also nochmal einen Zehner obendrauf auf die anderen Spiele. Da das ganz schön teuer ist, lohnt sich dort der Rabatt besonders: Auf Steam ist das Rennspiel gerade um 90 Prozent reduziert. Das Partygame Ultimate Chicken Horse könnt ihr außerdem vier Tage langspielen.Wer nun also ein paar starke AAA-Titel günstig ergattert, hat übers Wochenende eine Menge zu tun. Falls ihr den ersten Teil von Red Dead Redemption noch nachholen möchtet, könnt ihr das mittlerweile sogar auf der Nintendo Switch tun. Seit dem 17. August gibt es das Spiel nämlich als Port für Fans von Nintendo-Konsolen. Da soll es, wie man es derzeit ständig munkeln hört, auch bald eine neue geben, so Nintendo. Auf der gamescom hatten ein paar Menschen bereits die Möglichkeit,zu spielen.