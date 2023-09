Steam: Fünf Spiele vorgestellt, die stärker auf Gameplay als auf Grafik setzen

Brotato

Genre: Roguelite

Roguelite Entwickler : Blobfish

: Blobfish Release: 2022

2022 Plattform: PC, Nintendo Switch, Mobile

PC, Nintendo Switch, Mobile Preis: 4,99 Euro

Dinkum

Genre: Simulation

Simulation Entwickler: James Bendon

James Bendon Release: 2022

2022 Plattform: PC

PC Preis: 15,99 Euro

Cry of Fear

Genre: Horror

Horror Entwickler: Team Psyskallar

Team Psyskallar Release: 2013

2013 Plattform: PC

PC Preis: Kostenlos

The Binding of Isaac: Rebirth

Genre: Roguelike

Roguelike Entwickler: Nicalis, Edward McMillen

Nicalis, Edward McMillen Release: 2014

2014 Plattform: PC, Switch, Playstation, Xbox

PC, Switch, Playstation, Xbox Preis: 14,99 Euro

Age of Empires 2

Genre: Strategie

Strategie Entwickler: Ensemble Studios

Ensemble Studios Release: 1999

1999 Plattform: PC

PC Preis: 19,99 Euro

Manche Spiele sehen auf den ersten Blick grafisch nicht wundervoll aus, sind aber dennoch wert, dass man sie spielt.ist für viele Gamer wichtig, sollte aber nicht alles sein. Wer ein Auge zudrücken kann, macht bei vermeintlich „hässlichen“ Spielen aufmanchmal überraschend gute Erfahrungen.Deshalb stellen wir euch fünf Spiele vor, bei denen es sich definitiv lohnt, einenzu riskieren. Bei manchen davon ist das Alter dafür verantwortlich, wie sie aussehen, manch andere sind jedoch ganz neu auf dem Markt und kommen trotzdem in einem Look daher, der viele Spieler abschreckt.ist recht neu, aber sieht aus als wäre es uralt. Fans schwören auf das Spiel und stehen zu ihrer Liebe, Personen die kurz einen Screenshot oder ein Video davon sehen, sind erstmal stark abgeneigt. Fans von hochqualitativen Storygames würden Brotato wohl nicht mal mit der Kneifzange anfassen – doch es hat seinen ganz eigenen Charme.Das, wie es auf Steam bezeichnet wird, packt euch auf eine hässliche graue Map, wo ihrgegen Monster kämpfen müsst. Ihr verkörpert eine Kartoffel, die sechs Waffen gleichzeitig tragen kann, damit ihr euch durchschlagen könnt. Sein Raumschiff ist auf einem Alien-Planeten abgestürzt, weshalb Brotato darauf wartet, von seinen Kartoffelfreunden gerettet zu werden.Mit jeder abgeschlossenen Welle verschwinden alle nicht-besiegten Monster und ihr sammelt Erfahrungspunkte und Münzen ein, durch die ihr wiederum Verbesserungen kaufen könnt. Eure Kartoffel startet zunächst mit nur einer Waffe, später haltet ihr bis zu sechs Stück, die dann automatisch auf eure Gegner, die Aliens, feuern.ist ebenfalls gefragt: Ihr müsst euch schlau über die Map bewegen, um nicht zu viel Schaden zu nehmen. Wo gleich ein neues Monster spawnt, seht ihr eine rote Markierung.ist einevomJames Bendon, die euch ins australische Outback führt. Dort könnt ihr angeln, Insekten fangen, Schätze ausgraben, jagen und dekorieren, ähnlich wie in der. Nur seid ihr in, Magie gibt es nicht und die Grafik ist weniger hübsch, denn optisch erinnert es eher an. Dinkum überzeugt eher mit besonderem Indie-Flair sowie dem Gameplay.Ihr verdient Gold, um euer Städtchen weiter auszubauen und neue Dinge freizuschalten. So gibt es beispielsweise verschiedeneund ihr könnt nach einer Weile mit eurem eigenen Boot oder Motorrad die verschiedenen Biome des Spiels erkunden. Überall findet ihr verschiedene Erze, Tiere und Fische, die unterschiedlich viel Gold einbringen.Zusätzlich gibt es unterschiedliche Quests zu erfüllen, entweder vom schwarzen Brett oder von den Bewohnern selbst. Mit der Zeit verbessert ihr dann eure Waffen und macht Jagd auf große Krokodile, um Belohnungen einzuheimsen.ist ein grandioser, den ihr gratis auf Steam spielen könnt. Ursprünglich aus einerentstanden, ist es nun ein eigenständiges Spiel vom Entwickler, das seit 2013 seine Spieler in Angst und Schrecken versetzt. Zehn Jahre hat es auf dem Buckel, was man deutlich sieht. Ich selbst habe vor einigen Jahren ein Video auf Youtube gesehen, wo sich Zuschauer heftigund loskreischen, weil plötzlich eine Maske vor ihrem Gesicht hochspringt. Als ich dann erfuhr, dass dieses Game nichts kostet, habe auch ich angefangen und mich gegruselt wie nie.Man spielt einen jungen Mann, der sich in Skandinavien die Nächte um die Ohren schlägt, langsam verrückt wird und einen Alptraum durchlebt. Um die Story geht es weniger als ums gruselige Gameplay an sich. Ihr kämpft euch durch, benutzt Messer, Pistolen, Gewehre und habt wegen der Dunkelheit stets eine Taschenlampe in der Hand.Direkt zu Beginn von Cry of Fear gibt es einen heftigen– genau davor haben sich die Spieler in dem Youtube-Video so erschreckt: Ihr müsst weiße Markierungen im Dunkeln fotografieren, der Rest um euch herum ist in völliges Schwarz gehüllt. Ihr klickt sie an und schreitet zum nächsten. Irgendwann, euer Charakter läuft ein Momentchen länger auf die Markierung zu, springt kreischend besagte Maske auf. So beginnt das Spiel.Imspielt ihr den kleinen jungen Isaac, der vor seinerin den Untergrund flüchtet, weil diese Stimmen hört und ihn opfern will. So muss er sich Raum für Raum durch die zufällig generierte Karte kämpfen, indem er seine. Klingt erstmal traurig, macht aber Spaß.Fürs Auge bietet der Roguelike-Shooter nicht allzu viel: Die Umgebung ist bräunlich, ihr trefft auf Steine und, aufgepasst,, in denen sich Items befinden können. Manche der Bossgegner sind ganz cool designed und Isaac kann ziemlich witzig aussehen, wenn er manche Gegenstände verwendet.Ihr kämpft euch durch die Ebenen, verbessert Isaac und schaltet neue Items, Gegner und Charaktere frei, die mit unterschiedlichen Voraussetzungen an den Start gehen. Als Endboss steht euch dann, wenig überraschend, seine Mutter gegenüber. Doch mit dem Kampf ist das Spiel nicht vorbei, denn auf Steam könnt ihr übersammeln, die Flucht mit allen verschiedenen Charakteren schaffen und kein Run ist wie der vorherige, sodass es stets spannend bleibt., einer der absoluten, hat mittlerweileauf dem Buckel und sieht dementsprechend aus. Zwar gibt es die HD-Version von 2013, die das Spiel nochmal aufpoliert sowie eine Definitive Edition, die ein klein wenig besser aussieht, doch AoE 2 bleibt, was es ist. Und das ist nichts Schlechtes, wenn man über die Grafik hinwegsieht.Ihr spielt allein oder mit Freunden gegeneinander oder im Koop gegen eine KI. Dabei wählt ihr eine Schwierigkeitsstufe, die höchste davon hat es wirklich in sich, die leichteste ist gut machbar und ab „mittel“ wird es bereits zu einer Herausforderung.Nun erstellt ihr Dorfbewohner, baut langsam euer Lager auf, sammelt Rohstoffe, errichtet Gebäude und schreitet dann ins Feudalzeitalter voran. Später in die Ritterzeit und in die Imperialzeit. Dann wird fleißig gemetzelt: Auf unterschiedlichen Karten mit verschiedenen Gegebenheiten könnt ihr eure Gegnerangreifen, sie euch aber auch. Deshalb ist ein Wall ganz nützlich. Ich persönlich hatte schon als Kind meinen Spaß an Age of Empires 2 und konnte auch im Jahr 2022 nochmal problemlos zahlreiche Spielstunden in das Strategiespiel stecken, ohne mich von der Grafik abschrecken zu lassen.Wie stark achtet ihr auf die Grafik bei Spielen? Habt ihr Lieblinge, die super sind, aber einfach furchtbar aussehen? Schreibt uns gerne einen Kommentar., aber ebenfalls deutlich besser sind, findet ihr hier.