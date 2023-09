Steam: Jubiläums-Sale - Neue Rabattaktion zum 20. Geburtstag gestartet

Steam: Reist durch die Vergangenheit mit den spannendsten Spielen der letzten 20 Jahre

beliebte Spieledistributionsplattform,, feiert in dieser Woche sein. Grund genug für den Publisher, einige starke Releases der letzten zwei Jahrzehnte noch einmal mitzu versehen.Dabei werden die größten Veröffentlichungen in einer Art, der von oben nach unten verläuft, ganz in Geburtstagsmanier gefeiert. Die Reise durch die vergangenen Dekaden dürfte die eine oder andere wohlige Erinnerung an vergangene Tage ins Gedächtnis rufen.Im Rahmen einer eigens angefertigten lässt Valve die populäre Plattform noch einmal hochleben. Hier heißt es: „Am 12. Septemberhat Steam das Licht der Welt erblickt und wir bei Valve sind superstolz und unglaublich dankbar für alles, was wir in den vergangenen 20 Jahren erreicht haben.". Und weiter: "Ohne den Einsatz von Spielern und Entwicklern aus aller Welt, die die Plattform nutzen, wäre der Erfolg von Steam nie möglich gewesen."Damit derauch auf keinen Fall zu kurz kommt, wird das Ganze von einigen witzigenundbegleitet. Ursprünglich wurde die bereits im Jahr 2002 angekündigte Plattform zunächst fürseitens Valve genutzt, ehe sie sich im Laufe der letzten Jahrzehnte zur wohl größten Anlaufstelle für Computerspiele entwickelt hat.Ihrenfand die Erfolgsgeschichte mit der Veröffentlichung vonim Jahre 2004. Im selben Jahr folgte dann noch, ehe man schon bald einigemit in die inzwischen schier endlos erscheinende Spielebibliothek mitaufnahm.Auchfinden sich auf dem Zeitstrahl wieder, beispielsweiseoder auch Valves Mega-MOBA. Viele der Titel sind für einen kurzen Zeitraum auf Steam reduziert, darunter neben reichlich weiteren auch– das gemeinsam mitund zwei weiteren Triple A-Titeln auf das neue iPhone kommen soll.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment