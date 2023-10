Steam: Core Decay wird ein neues Singleplayer-RPG wie Cyberpunk 2077 und Deus Ex

Steam: Neuer Cyborg-Shooter mit simpler Grafik und spannendem Gameplay

Miterscheint aufbald eine Indie-Version populärer Cyborg-Spionage-Games wieoder. Ursprünglich aus einem Solo-Projekt entstanden, hat der Shooter zwar nicht die modernste Grafik, will aber anderweitig eine Menge bieten.Ihr befindet euch im, wo die Gesellschaft, wie wir sie kennen, längst zusammengebrochen ist. Damit beauftragt, die menschliche Spezies und die gesamte Erde zu retten, seid ihr als Cyborg unterwegs, der nicht mehr allzu viel mit einem Menschen gemeinsam hat. Mithilfe von „seltsamen, aber starken Fähigkeiten“, wie es die Entwickler beschreiben, kämpft ihr euch durch das Singleplayer-RPG.2020 handelte es sich bei Core Decay zunächst um ein Solo-Projekt, das mithilfe von Patreon finanziert wurde. Mittlerweile steht hingegen das Entwicklungsstudiohinter dem ursprünglichen Entwickler namensDas Singleplayer-Cyborg-RPG soll auf Steam und GOG erscheinen.Gameplay und Setting von Core Decay erinnern stark an Cyberpunk 2077 und Co. - dieweicht jedoch stark davon ab, da natürlich kein riesiger Entwickler für das RPG verantwortlich ist. So sieht es nicht super übel aus, bietet aber auch nicht allzu viele Details und erinnert optisch an Spiele von vor 20 Jahren. Vermutlich ist es bei Steam deshalb auch unter dem Tag „Alte Schule“ gelistet.Der Trailer zeigt die, indem eine Situation zweimal durchlaufen wird. Zuerst kämpft sich die Person durch und erschießt in wildem Geballer alle Gegner, dann entscheidet sie sich für die wortgewandte Weise. Nun versucht sie, das Sicherheitspersonal davon zu überzeugen, sie hereinzulassen und auch dieser Versuch funktioniert letztendlich. Dadurch unterscheidet es sich von Spielen wie Cyberpunk 2077 oder Watch Dogs, wo Spieler lediglich die Varianten "Ballern" oder "Schleichen" wählen können, da es keine Redeoption gibt.Wann Core Decay auf Steam erscheint, verraten die Entwickler noch nicht. Am Schluss des Trailers wird lediglich „Wishlist Now“ eingeblendet, was darauf schließen lässt, dass der Shooter nicht mehr in diesem Jahr erscheinen wird. Solange können sich Genre-Fans mit Phantom Liberty beschäftigen,solltet ihr nicht verpassen.