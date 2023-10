Steam: Chants of Sennaar überzeugt mit innovativem Gameplay und atmosphärischer Grafik

Steam: Ein linguistisches Rätselspiel in farbenfroher Atmosphäre

Chants of Sennaar – „Es ist so gut, ihr müsst es spielen!“

Hyacinth Boy: „Spaß, Spieler hat! Idiot, Hater ist!“

Sylviakotulla: „Nicht nur für Linguisten eine spannende Herausforderung. Ich habe die Story geliebt, genauso wie den Turm Stück für Stück weiter aufzuschlüsseln, während ich Leute getroffen und eine neue Sprache gelernt habe“

Sage: „Ich habe mich schlauer gefühlt, als ich bin“

t.s.joshi: „Ob ich das Spiel einem Freund empfehlen würde? Ich habe die ganze Woche darüber GESCHRIEN vor jedem, der mir zuhören wollte. Es ist so gut, ihr müsst es spielen!“

historymaker118: „Eins der besten Puzzlegames, die ich je gespielt habe. Es fühlt sich wirklich an, als lernte man eine neue Sprache […] außerdem liebe ich den Art-Style, der sehr ähnlich wie der von Sable ist"

wadakita: „Spiel ich mögen. Spiel Plural ich wollen“

Chudooder: „Das Dark Souls von Duolingo“

ist ein farbenfrohes Indie-Rätsel-Game, das seit dem 5. September 2023 aufverfügbar ist. Es stammt vom Studio Rundisc und überzeugte in den wenigen Wochen bereits zahlreiche Spieler.Auf Steam erhält das Spiel nach Release eine Gesamtwertung von „Äußerst positiv“ mit. Knapp 1.600 Spieler haben bereits ihre Wertung abgegeben, nachdem sie sich durch die interessanten Hieroglyphen-Rätsel kämpften und die verloren gegangene Übersetzung der Sprachen erforschten.In Chants of Sennaar schlüpft ihr in die Rolle eines Reisenden, der nach und nach Sprachen entschlüsselt und somit Völker wieder zusammenbringt, die nicht mehr miteinander kommunizieren können. Inspiriert ist die Story von der biblischen Geschichte des. Darin wollen sich die Menschen mit Gott auf eine Stufe stellen, woraufhin er eine allgemeine Sprachverwirrung auslöst.Die bunte Spielwelt erinnert an den Indie-Klassiker, doch das Gameplay funktioniert ganz anders. Ihr entdeckt unterschiedlicheund müsst herausfinden, was sie bedeuten. Jedes einzelne Zeichen steht dabei für ein Wort. Eure Vermutungen gebt ihr dabei mithilfe eurer Tastatur selbst ein und ordnet sie später in einem Büchlein passenden Bildern zu, wodurch euch das Spiel verrät, wo ihr richtig liegt und wo nicht.gilt es, 13 verschiedene Zeichen zu entschlüsseln, was mit der Zeit immer schwieriger wird. Nach der Demo erhöht sich dienoch mehr, wodurch man an manchen Stellen ganz schön grübeln muss, bis man auf die richtige Idee kommt. Kann man die Sprachen dann endlich lesen, fühlt sich das nach all den angestrengten Überlegungen aber unglaublich belohnend an.Spieler auf Steam, die Chants of Sennaar positiv bewerten, loben besonders die einzigartige Idee des Spiels, daangehauchte Rätselgames nicht allzu häufig zu finden sind. Viele von ihnen schreiben ihre Rezension zudem in der Art der Sprache, die bei den Rätseln oft herauskommt, weil Verben natürlich nur im Infinitiv angezeigt werden. Dadurch klingen die Sätze oft lustig, doch man versteht, was gemeint ist. Erst wenn man alle Wörter in einem Satz entwirrt hat, wird das Gesagte in richtiger Grammatik angezeigt.Wir fassen ein paar der Spieler-Stimmen für euch zusammen:Auf Steam bekommt ihr Chants of Sennaar für, könnt vorher aber eine kostenlose Demo testen. Auch fürist das Spiel erhältlich., die wichtigsten davon haben wir in einer Liste zusammengefasst.