Steam: A Tiny Sticker Tale ist ein neues Rätselspiel für PC und Nintendo Switch

A Tiny Sticker Tale: Liebevolle Miniaturwelten auf Steam und Nintendo Switch

Heute, am 4. Oktober 2023, erscheint aufund derein farbenfrohes Spiel namens, bei dem Kreativität gefragt ist. Fans von Stickern und entspannten Rätseln sind hier goldrichtig, da ihr euch hier mithilfe von Aufklebern euren Weg durch die Story bahnt.Dasstammt vom Entwickler, ein Indie-Studio, das letztes Jahr den Titel Lonesome Village auf Steam veröffentlichte. Darin spielt ihr einen kleinen Fuchs, diesmal seid ihr einIn A Tiny Ticket Stale bahnt sich besagter Esel seinen Weg von Map zu Map, wobei jede Karte einin 2,5D ist. Zwischendurch redet ihr mit NPCs, bei denen es sich ebenfalls um Tiere handelt, die auf zwei Beinen stehen, wie auch euer Esel. So erlebt ihr mit der Zeit eine Geschichte und füllt einvoll von bunten Aufklebern.Um voranzukommen, wechselt ihr mit einem Rechtsklick in den, wo ihr dann fast alles auf der Karte in einen Sticker umwandeln und neu platzieren könnt. Außerdem könnt ihr in einem Stickerbuch eine begrenzte Anzahl aufbewahren, die sich später als nützlich erweisen. Beispielsweise nehmt ihr die Krabbe vom Strand der ersten Karte mit, um einen Busch zu zerschneiden, den ihr nicht in ein Abziehbild verwandeln konntet.Das „entspannte Miniatur-Abenteuer“, wie die Entwickler es selbst bezeichnen, bietet leider nur eine. Es hält euch also nicht lange beschäftigt, ist wegen der niedlichen Optik aber dennoch einen Blick wert. Etwas zusätzliche Zeit könnt ihr zudem damit verbringen, euer eigenes Haus mit den hübschesten Möbel-Aufklebern zu dekorieren.Wer ein neues Cozy Game für zwischendurch sucht, das auf Steam beziehungsweise im Nintendo eShop verfügbar ist, hat mit A Tiny Sticker Tale einen passenden Titel gefunden. Für die Switch kostet das Spiel– Ob der Preis auf Steam derselbe ist, erfahren wir zum Release gegen 18 Uhr heute Abend. Ein anderes neues