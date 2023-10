Steam: 3 Demo-Empfehlungen der Redaktion

Jonas: Another Crab's Treasure

Entwickler: Aggro Crab

Aggro Crab Release: 2024

2024 Eignet sich für: Soulslike-Fans mit einer Schwäche für Greifhaken und knuffige Krabben

Soulslike-Fans mit einer Schwäche für Greifhaken und knuffige Krabben Steam-Link zur Demo

Sören: Unawake

Entwickler: RealityArts Studio

RealityArts Studio Release: 2024

2024 Eignet sich für: Fans von Action-Rollenspielen aus der Ego-Perspektive, die Loot mögen

Fans von Action-Rollenspielen aus der Ego-Perspektive, die Loot mögen Steam-Link zur Demo

Anny: Crime Scene Cleaner

Entwickler: President Studio

President Studio Release: 2024

2024 Eignet sich für: Fans von Job-Simulationen, die den Anblick von Blut ertragen können

Fans von Job-Simulationen, die den Anblick von Blut ertragen können Steam-Link zur Demo



Wieder einmal steht dasvor der Tür und will euch mit unzähligen Demos dazu verlocken, potenzielle Perlen aus dem Spielemeer zu fischen.Weil auch durch das beste Fischernetz einige echte Schätze durchschwimmen können, sind wir für euch bei Steam auf Tauchgang gegangen und habenherausgefischt. Gleich bei der ersten begebt ihr euch selbst zum Meeresboden, während bei den anderen beiden auch Landratten mit einer Fantasy-Vorliebe oder blutigen Putzlappen auf ihre Kosten kommen.Wer beim Steam Next Fest nach Demos zu vielversprechenden Spielen sucht, muss nicht gerade tief tauchen – trotzdem bietet sich ein Unterwasserausflug an. Am Meeresgrund wartet nämlichauf euch, eine, bei der ihr als Krabbe Kril mit einer Gabel in der Schere und jeder Menge verschiedener Panzer auf dem Rücken den tödlichen Tiefseebewohnern den Kampf ansagt.In derkönnt ihr ein kleines Tutorial-Gebiet sowie ein größeres Areal erkunden, in dem Another Crab's Treasure euch direkt eine Reihe spaßiger Werkzeuge an die Hand gibt. Mit einem Greifhaken schwingt ihr euch an weit entfernte Netze zum Hochklettern oder zieht Gegner auf den Rücken, und die verschiedenen Behausungen wie, in die sich Kril auf Knopfdruck wie ein Einsiedlerkrebs zurückziehen kann, eignen sich nicht nur für die Verteidigung, sondern besitzen auch offensive Qualitäten.Die klassischen Soulslike-Elemente verpackt Another Crab's Treasure derweil in: Angelruten dienen als Abkürzungen, der Heilgegenstand ist eine Herztang-Schote und ausruhen und aufleveln könnt ihr an Mondschneckenhäusern. Natürlich gibt es in der Demo auch schon einen buttrigen Vorgeschmack auf die scharfkantigen Schalentiere, die euch als Bossgegner herausfordern. Besonders eine, die mit Essstäbchen kämpft, ist uns im Gedächtnis geblieben.Schon jetzt machteinen hervorragenden Eindruck: Die Kämpfe und das Erkunden der Unterwasserwelt machen Laune, die vielen Panzer sind nicht nur hübsch anzuschauen, sondern bieten auch allesamt unterschiedliche Effekte und die Existenz einesist ohnehin immer ein Pluspunkt. Lediglich die Kamera, die ab und an mal hinter Wände gerät oder den Fokus bei anvisierten Gegnern verliert, könnte noch ein paar Feinjustierungen gebrauchen. Wer im Meer der immergleichen Soulslikes nach Abwechslung sucht, sollte unbedingt seinen Zeh in die Demo-Gewässer halten.Man nehme die Ego-Perspektive und das grundlegende Kampfsystem aus den-Spielen, packe eine große Portionhinzu und versetze es in ein düsteres Fantasy-Setting: Fertig ist der Mix von, welches aktuell beim türkischen Studio RealityArts auf Basis der Unreal Engine 5 entsteht. Nachdem wir bereits auf der gamescom einen ersten Blick auf das Action-Rollenspiel erhaschen durften, konnten wir nun erstmals selbst ausführlich mit der Demo probespielen.Die will in erster Linie vor allem das Kampfsystem präsentieren, welches sich zumindest auf dem Blatt Papiergibt. Es gibt leichte und schwere Schläge, Blockmöglichkeiten und Spezialfähigkeiten, die nach und nach miteinander kombiniert werden müssen. Das erinnert zu Beginn rein von der Perspektive her sehr an einstige-Ausflüge, spielt sich aber eine Ecke flüssiger. Das teilweise lasche Trefferfeedback und die zuweilen doch etwas sehr übertriebenen Ragdoll-Effekte, bei denen manche Feinde meterweit durch die Luft segeln, schreien allerdings nach "verbesserungswürdig".Neben dem Kämpfen ist das zweite Standbein der Loot in Unawake: Feindliche Überreste, sowie zahllose Kisten an jeder Ecke decken uns bereits mitein, die nicht nur unsere Defensivwerte verbessern, sondern auch spezielle Boni gewähren können. Das Ziel der Entwickler ist es, eine ähnliche Sogwirkung wie die Diablo-Reihe auszulösen. Ob das klappt, lässt sich anhand der Demo noch nicht beurteilen.Dennoch hinterlässt Unawake einen durchaus vielversprechenden Eindruck, bei dem sich mit weiterem Feintuning und einer größeren Gegnervielfalt durchaus ein kleiner Geheimtipp entwickeln könnte, der sich super zum Anhören von Podcasts eignet. Derist übrigens für dasvorgesehen.