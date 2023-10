Steam: Horror-Spiele beim Scream-Fest zu schaurigen Sonderpreisen sichern

Steam: Haufenweise Horror zu schockierend schönen Preisen

Heute ist Halloween: Zum gruseligsten Tag des Jahres will euch auchmit dicken Prozenten schockieren und rabattiert deshalb eine Reihe an Horror-Spielen.Das passend getaufteläuft nochund bietet neben den erwähnten Preisreduzierungen auch eine Reihe kostenloser Demos, die sich natürlich ebenfalls vorrangig auf gruselige Titel konzentrieren. Ein Blick lohnt sich also und damit ihrdabei nicht aus den Augen verliert, haben wir ein paar besonders verlockende für euch gesammelt.Beim diesjährigen Steam-Scream-Fest bietet sich nicht nur die Gelegenheit, ein paar ältere Horror-Erfahrungen nachzuholen, zum Beispiel mit der-Reihe oder, sondern vor allem, frisches Futter auf das Halloween-Büffet zu bringen. Mitundsind beispielsweise schon jetzt zwei Spiele reduziert, die erst vor Kurzem das Licht der Videospielwelt erblickt haben.Auch sonst findet ihr mit Titeln wieoderjede Menge schauriges Bildschirmmaterial, das euch in den letzten Jahren durch die Lappen gegangen sein könnte und nun zu neuem Gänsehaut-Grusel einlädt. Und wer sich lieber mit Freunden fürchtet, schaut beiodervorbei. Im Folgenden findet ihraus dem Steam-Scream-Fest inklusive aktueller Preise und den jeweiligen Rabatten:Falls ihr euch ob desder oben aufgeführten Titel unsicher seid, schaut doch mal beiund, vorbei. Ebenfallssind, wo ihr noch bis Donnerstag um 16:59 Uhr kostenlosabstauben könnt.