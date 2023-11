Steam: Horror-Spiel erscheint nicht für Switch und Xbox, weil es "zu verrückt" ist

Christmas Massacre: Von Steam zur PlayStation, aber andere Konsolen sind Tabu?





No, it's too crazy for Switch



— PUPPET COMBO 🎃 (@PuppetCombo) November 3, 2023

Halloween ist zwar schon vorbei, ein bereits vor zwei Jahren auferschienenes Horror-Spiel sorgt aber auch nach dem Geisterfest noch für schaurige Schlagzeilen., einer der vielen Low-Poly-Titel im PlayStation 1-Stil von Entwickler Puppet Combo, in dem ihr als blutrünstiger Weihnachtsmann Larry im Auftrag eures Weihnachtsbaumes zahlreiche Menschen umbringen müsst, landet in Kürze auch auf der PlayStation. Zu einemwird es aber offenkundig nicht kommen – das Spiel sei "zu verrückt".Bei der ursprünglichen Ankündigung auf Twitter, dass Christmas Massacre seine Steam-Exklusivität bald hinter sich lassen undauch auf derfür blutige Weihnachten sorgen wird, wunderten sich Besitzer anderer Plattformen, ob nur Sonys Konsole bedient werden soll. Auf die konkrete Frage nach einer Xbox- oder Nintendo Switch-Version hieß es von Entwickler Puppet Combo, das Spiel sei(im Original "too crazy").Seine Aussage dürfte sich wohl auf denvon Christmas Massacre beziehen: Die Mordserie von Weihnachtsmann Larry füllt den Bildschirm mit literweise Blut und aufgrund des Flammenwerfers auch mit verbrannten Leichen. Auch wenn der Entwickler keine eindeutige Aussage diesbezüglich macht, scheint dies den Verantwortlichen bei Microsoft und Nintendozu sein, um das Spiel auf den hauseigenen Plattformen zu unterhalten.Spannenderweise sind andere Titel von Puppet Combo, beispielsweiseoder, sowohl auf der Xbox als auch auf der Nintendo Switch zu finden – ihr müsst auch ohne PC und PlayStation also nicht auf den Low-Poly-Horror des Entwicklers verzichten. Gruselig geht es übrigens auch bei dem aktuellen Remedy-Titel zu:, wie gut die Fortsetzung zum Abenteuer des Schriftstellers funktioniert.