Steam: Anno 1800 noch bis morgen um 75 Prozent reduziert

Anno 1800: Noch bis morgen zahlt ihr auf Steam nicht einmal 15 Euro

Strategie-Fans wird in diesen Tagen einiges geboten. Für wen der erst kürzlich erfolgte Release dernichts ist, der hat nun die Chance, beiein wahres Schnäppchen zu schlagen:ist noch bis morgen um ganzereduziert.Auch vier Jahre nach seinem Release zählt das Aufbauspiel zu den beliebtesten auf Valves Plattform, wie auch der jüngste Blick auf diezeigt. Hier positioniert sich Anno 1800 aufgrund des aktuellen Angebots wieder in der Top 10.Natürlich kommt Anno 1800s Popularität unter der Steam-Spielerschaft nicht von ungefähr: Der umfangreiche Titel begegnet euch nicht nur mit einer coolen, die euch howlongtobeat zufolge mindestens 15 Stunden lang beschäftigen dürfte. Natürlich trägt auch der beliebteeiniges zu eurem Vergnügen bei, ebenso wie der spannende, in dem ihr euch einmal so richtig austoben könnt, was eure persönlichen Präferenzen beim Spielen anbelangt.Das Ganze spielt im aufregenden Z, in dem ihr euch als würdiger Machthaber unter Beweis stellen müsst. Von anfänglich spartanischen Dörfern bis hin zu mächtigen Metropolen baut ihr euer Imperium immer weiter aus, wobei euch immer fortschrittlichere Technologien zur Auswahl stehen. Ihr erkundet bislang unentdeckte Gebiete, vergrößert eure Bevölkerung und geht auf deren Bedürfnisse ein, ebenso schützt ihr sie vor den Angriffen feindlicher Invasoren.Auf Steam kann der vonundentwickelte Titel auf eine lange Historiezurückblicken und auch in, seitdem kamen stetig frische Inhalte und Verbesserungen, beispielsweise die offizielle Unterstützung der Mods, dazu. Ihr könnt also zu einemrelativ wenig falsch machen – vorausgesetzt, ihr beeilt euch, denn das Angebot auf Steam gilt nur noch bis morgen.Dank der Rabattaktion findet sich Anno 1800 wie bereits angesprochen spielend leicht auf den vorderen Plätzen der Steam-Charts wieder. Ganz oben hält allerdings ein anderer Name die Flagge deroben: Dieund im Fokus vieler Fans stehen dürfte.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment