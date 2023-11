Steam: Offenbar neue Funktion in Planung, um bestimmte Spiele vor Freunden zu verstecken

Steam: Neues Privat-Feature befindet sich offenbar in Entwicklung





Steam is working on allowing you to mark a game as private and hide it from your friends. pic.twitter.com/ngb74mJzHN



— Pavel Djundik (@thexpaw) November 8, 2023

Euch ist es unangenehm, dass eure-Freunde mitbekommen, wenn ihr den neusten-Teil kauft und spielt? Dann dürft ihr euch freuen, denn einem aktuellen Bericht zufolge arbeitetan einem Feature, mit dem ihr einzelne Spiele aus eurer Bibliothek vor den neugierigen Augen eurer Freundekönnt.Natürlich gilt das nicht nur für die zahlreichen, die es auf Steam seit einiger Zeit gibt. Ihr könnt ebenso gut verstecken, dass ihr bereits viel zu viele Stunden in der Welt vonoder im Matchmaking vonverbracht habt, falls das jemanden zu suspekt vorkommen sollte.Bislang ist es so, dass ihr bei Steam nicht einzelne Spiele in eurem öffentlichen Profil verstecken könnt. Stattdessen könnt ihr ausschließlich ganze Bereiche, wie etwa eure komplette Spielebibliohek oder Screenshots,, so, dass gar nichts mehr angezeigt wird. Alternativ könnt ihr euch beim Zocken als Offline anzeigen lassen, um etwaigen unangenehmen Nachfragen auszuweichen.Wie der SteamDB-Betreiber Pavel Djundik berichtet, arbeitet Valve jedoch an einer Funktion, damit ihr aus eurer Bibliothek heraus,könnt. Das jeweilige Game wird dann euren Freunden und allen anderen öffentlichen Besuchern eures Profils nicht mehr angezeigt – praktisch, umOb und wann diese Funktion ihren Weg in den Steam-Clienten findet, ist übrigens noch unklar. Aktuell steht sie nicht einmal für Beta-Nutzer zur Verfügung. Das gilt auch für zwei weitere Features, an denen laut Djundik gearbeitet wird:, mit denen Eltern zum Beispiel ein tägliches Zeitlimit festlegen oder Kinder den Kauf eines bestimmten Spiels anfragen können.Angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit lohnt es sich eventuell, auch ein ganz andere Spiel zu verstecken: