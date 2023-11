Steam: Alle Infos zum großen Herbst-Sale 2023

Steam Herbst Sale 2023: Start und Ende

Die Steam Awards 2023 werden gesucht

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragender visueller Stil

Bester Soundtrack

Zurücklehnen und entspannen

Gibt es wieder kostenlose Sticker?

Während sich aktuell gefühlt die ganze Welt ambeteiligt, steigt ab sofort auchein und startet den. Und so wie momentan die Blätter von den Bäumen fallen, purzeln auch die Preise bei Valves großer Distributionsplattform.Der Herbst-Sale ist einer der vier großen Sales von Steam im laufenden Kalenderjahr, dementsprechend dürfte die Beteiligung von Entwicklern und Publishern entsprechend hoch ausfallen. Damit ihr nicht gänzlich unvorbereitet in diestolpert, fassen wir für euch an dieser Stelle diezusammen.Der Herbst Sale 2023 startet in diesem Jahr bei Steam am, und zwar wie gewohnt um 19:00 Uhr. Es sei jedoch erneut erwähnt, dass die ersten paar Minuten etwas holprig sein könnten, da die Server gewohntermaßen arg strapaziert werden. Falls ihr also nicht sofort alle Angebote seht, bleibt etwas geduldig, meistens beruhigt sich die Lage relativ zügig.Zu Ende geht der Steam Herbst Sale 2023 amum 18:59 Uhr. Ihr habt somit eine ganze Woche Zeit, um euch diezu sichern. Vielleicht ist ja auch schon das eine oder andere Weihnachtsgeschenk mit dabei?Der jährliche Herbst-Sale bei Steam ist jedoch nicht nur eine reine Show der Angebote. Stattdessen ist es auch der Startschuss für die alljährlichen, die anschließend erst im noch bevorstehenden Winter-Sale vergeben werden. 2023 dürft ihr in folgendeneure Favoriten nominieren:Wer mindestens ein Spiel nominiert, erhält für sein Steam-Profil außerdem ein. Nominiert ihr sogar für jede Kategorie ein Game, spielt einen eurer favorisierten Titel und verfasst dazu eine Rezension, gibt es zusätzlich noch 100 Erfahrungspunkte für euer Profil.Welche Spiele schlussendlich final nominiert werden, wird im Dezember bekanntgegeben. Dann könnt ihr auch über den jeweiligen Gewinner abstimmen, die schließlich Anfang Januar gekürt werdenOffiziell ist noch nicht angekündigt, dass Valve im Rahmen des Herbst Sale 2023 wieder ein paar frische. Angesichts dessen, dass aber bislang jeder große Sale ein entsprechendes Set an Bord hatte, ist es recht wahrscheinlich, dass die Aktion fortgesetzt wird. Sollte das der Fall sein, dann erhaltet ihr wieder alle 24 Stunden einen neuen, rein virtuellen Sticker, um ihn anschließend stolz euren Freunden präsentieren zu können.Falls ihr übrigens im Steam Herbst Sale nichts spannendes findet, dann hilft eventuell ein Blick Richtung Amazon:und