Steam: Sieben Spiele, die aktuell im Angebot und wirklich gut sind

Remnant 2

Entwickler: Gunfire Games

Gunfire Games Preis: 34,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

34,99 Euro (30 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Nein.

Nein. Link zur Steam-Produktseite

Prey

Entwickler: Arkane Studios

Arkane Studios Preis: 2,99 Euro (90 Prozent Rabatt)

2,99 Euro (90 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam Produktseite

Bramble: The Mountain King

Entwickler: Dimfrost Studio

Dimfrost Studio Preis: 14,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

14,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifziert.

Verifziert. Link zur Steam-Produktseite

Tales of Arise

Entwickler: Bandai Namco Studios Inc.

Bandai Namco Studios Inc. Preis: 19,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

19,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Inscryption

Entwickler: Daniel Mullins Games

Daniel Mullins Games Preis: 9,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Sucker for Love: First Date

Entwickler: Akabaka

Akabaka Preis: 5,48 Euro (33 Prozent Rabatt)

5,48 Euro (33 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Doom Eternal

Entwickler: id Software

id Software Preis: 9,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite.

Falls eure eigene Wunschliste schon abgearbeitet ist, aber ihr trotzdem immer noch auf der Suche nach einemseid, dann seid ihr bei uns richtig. Wir haben uns in der Redaktion ebenso in die noch laufende Angebotswoche geworfen undrausgesucht, die wir euch auf jeden Fall empfehlen können. Entweder für euch selbst oder als Geschenkidee, denn der Weihnachtsmann steckt ja auch schon mitten in den Vorbereitungen.Bisher hat sichlaut Publisher Gearbox zwei Millionen Mal verkauft. Unserer Meinung nach immer noch zu wenig, denn dervon Gunfire Games ist eine echte Wucht. Für den Nachfolger haben die Macher nämlich genau die richtige Entscheidung getroffen, in dem sie die bestehende Formel des Vorgängers, nur ein wenig erweitert und glatt geschliffen haben, anstatt ein ganz großes Risiko einzugehen.Remnant 2 ist also erneut in erster Linie ein knackiger,, der darüber hinaus einen hohen Wiederspielwert bietet. Die Gefechte sind knallhart, spielen sich flüssig und selbst nach 25 Stunden habt ihr noch längst nicht alles gesehen. Für 35 Euro bekommt ihr damit im Herbst Sale ein wirklich rundes Paket, welches ihr entweder alleine oder auch mit zwei Freunden im Schlepptau zusammenerleben könnt, und das ganz ohne Games as a Service-Gedanken.Obwohl die Arkane Studios in diesem Jahr mitgehörig daneben gegriffen haben, lieferten die Entwickler in der Vergangenheit regelmäßig Hits, wenn auch nicht gerade unbedingt beim Thema Verkaufszahlen. Das beste Beispiel?von 2017. Mit dem originalenvon 2006 hat das zwar absolut nichts zu tun, ist aber dennoch ein absolutInsbesondere Spieler, die früherrauf und runter gespielt haben, sollten dem Sci-Fi-Ausflug auf jeden Fall eine Chance geben, wie wir einst schonfestgehalten haben. Zudem ihr es dank des Sales aktuell für gerade einmal drei Euro erhaltet – dafür bekommt man heutzutage nicht einmal mehr ein belegtes Brötchen beim Bäcker.Während das Jahr 2023 etliche große AAA-Spiele in außergewöhnlicher Klasse bot, sollte man dennoch niemals den Blick von der Indie-Szene abwenden. Eines der Highlights der letzten Monate?, welches im April erschien und bei Steam auf stolzekommt. Das nordische Abenteuer rund um den Jungen Olle, der seine Schwester aus dem magischen Land namens Bramble befreien möchte, ist aber auch ein echter Hingucker.Spielerisch bieten die Macher von Dimfrost Studio zwar nur gewohnte Action-Adventure-Kost mit Rätseln und ein paar Sprungeinlagen, dafür aber weiß die optisch bizarre,und zugleich beklemmende Welt auf nahezu ganzer Linie zu überzeugen. Garniert wird das Ganze noch mit einem jederzeit den Ton treffenden Soundtrack, der die spannende Geschichte ab der ersten Minute wundervoll in Szene setzt. Wer über die nächsten Tage ein paar Stunden opfern kann, sollte Bramble: The Mountain King auf jeden Fall eine Chance einräumen.2021 ging die Tales-Reihe in die nächste Runde und der zwei Jahre alte Ablegerist immer noch ein: Eine atemberaubend-schöne Spielwelt trifft auf ein abwechslungsreichesmit sechs verschiedenen Charakteren und wird in eine fesselnde Geschichte eingewickelt, die Themen wie Unterdrückung, Rebellion und Zwei-Klassen-Gesellschaften umspannt.Zusammen mit einer bunten Truppe von Sympathie-Trägern reist ihr in demdurch ein gigantisches Fantasy-Reich und befreit euch und euer Volk von den Fesseln der Knechtschaft – wenn ihr euch nicht gerade von einer der unzähligen Nebenaufgaben ablenken lasst. Falls euch Tales of Arise gefällt, gibt es mit dem kürzlich erschienenen undübrigens noch mehr zu erleben – auch wenn dieist.Übersollte man eigentlich, denn das Spiel lebt von seinen Überraschungen – und für 9,99 Euro ist die Einstiegshürde geringer als je zuvor. Wenn euch unsere wärmste Empfehlung und die, von denen ganze 97 Prozent positiv sind, trotzdem noch nicht reichen, hier noch ein kleiner Abriss zu Inscryption: Ihr erwacht in einem finsteren Raum. Schemenhafter als der Tisch vor euch ist nur euer Gegenüber, seine Augen dunkelorange, seine Stimme wie vertrocknete Äste.Mit wenigen Worten teilt er euch ein paar Karten aus und erklärt die Spielregeln: Eichhörnchen müssen geopfert werden, um stärkere Bestien auf das Brett zu holen und die Armee des Gegners zu bezwingen. Doch auf dem Weg zum Ziel lauern fund dann könnt ihr ja zwischendurch auch noch vom Tisch aufstehen und dieuntersuchen. Es gibt wenige Spiele, die so einzigartig sind wie Inscryption, das seine genialen Ideen auch noch mit grandiosem Gameplay unterfüttert – eine echte Perle!Wolltet ihr schon immer mal einbei Kerzenschein mit Tentakelgotterleben? Nein? Inkönnt ihr das jetzt trotzdem tun, und wahlweise stehen neben Lovecrafts Schöpfung auch noch zwei weitere böse Wesen der Unterwelt für potenzielle Annäherungsversuche bereit. Damit es richtig knistert, müsst ihr allerdings einigeund dabei kann so einiges schiefgehen.DieSucker for Love: First Date wirkt auf den ersten Blick zwar wie eine klassische Dating-Simulation, doch die romantischen Partnerinnen bringen definitiv eine eigene seltsame Horror-Note mit ins Spiel und ob es der Gottheit Ln'eta mit ihrem Tentakelmund wirklich um intime Zweisamkeit oder nicht dochgeht… nun, das findet ihr am besten selbst heraus.ist ein, der euch in die Rolle des unglaublich coolen Doom Slayers schlüpfen lässt und im Steam-Sale definitiv eine Überlegung wert ist. Ihr rettet die Menschheit vor der, indem ihr euch Horden von Gegnern stellt und sie in flüssigen, schnellen Kämpfen niedermetzelt. Die Grafik ist dabei äußerst blutig, die Darstellung von Gewalt sehr brutal.Mit der Zeit schaltet ihr unterschiedliche Waffen und Gegenstände frei, die euch noch stärker machen und im Kampfbieten. Ihr müsst nämlich auf ein paar Dinge achten, um die jeweilige Attacke auszuführen – so braucht ihr beispielsweise genug Benzin für einen vernichtenden Einsatz der Kettensäge. Zwischen den Kämpfen müsst ihr innerhalb der Level auch klettern und den richtigen Weg finden, wodurch das Gameplay zum Teil auch Puzzle-Elemente aufweist. Der Fokus liegt aber klar auf den Kämpfen. Untermalt wird das Ganze von einem Metal-Soundtrack, der die hitzige Atmosphäre in der Dämonenhölle noch unterstreicht.Unterschiedlichesorgen für Wiederspielwert, da euch die einzelnen Level dann vor eine noch größere Herausforderung stellen. So oder so kommt es vor, dass ihr für eine Map mehrere Anläufe braucht, bis ihr die richtige Taktik herausgefunden habt. Ein Durchlauf dauert, je nachdem wie oft man draufgeht, etwa 12 bis 16 Stunden.