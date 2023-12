Steam: Alle Infos zum Winter Sale 2023 in der Übersicht

Steam Winter Sale 2023: Start und Ende

Spiel des Jahres

VR-Spiel des Jahres

Werk der Liebe

Bestes Spiel auf dem Steam Deck

Besser mit Freunden

Innovativstes Gameplay

Herausragendes Spiel mit tiefgründiger Story

Bestes Spiel, in dem Sie schlecht sind (nicht persönlich gemeint)

Herausragender visueller Stil

Bester Soundtrack

Zurücklehnen und entspannen

Der letzte große Sale des Jahres beistartet heute Abend: Derwill euch erneut, den einen oder anderen Euro entlocken, damit eure Spielebibliohek noch voller wird. Oder ihr gegebenenfalls noch einfindet, um eure Freunde und Verwandte zu überraschen.Bevor das Jahr 2024 ruft, purzeln also bei Steam noch einmal die Preise und gleichzeitig wird nach dengesucht. Damit ihr nicht ganz unvorbereitet in die Angebotswochen startet, fassen wir für euch die wichtigsten Informationen kurz und knapp zusammen.Der Winter Sale 2023 startet bei Steam am, und zwar zur herkömmlichen Zeit um 19:00 Uhr. Wie üblich werden dann zahlreiche Spiele, DLCs und Software-Produkte im Preis reduziert, allerdings kann es manchmal ein paar Minuten dauern, bis die Rabatte richtig angezeigt werden.Anschließend habt ihr zwei Wochen Zeit, um euch die aus eurer Sicht spannendsten Angebote zu sichern. Schluss für den Winter Sale ist nämlich am, um 18:59 Uhr. Es ist demnach genügend Raum, um euch entweder noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk oder Spiel zu sichern, welches ihr zwischen die Feiertage klemmt.Abseits der vielen Angebote könnt ihr während des Winter Sale 2023 außerdem für dieabstimmen. Nachdem ihr vor wenigen Wochen eure favorisierten Spiele nominieren konntet, gibt es nun eine finale Liste, über die ihr mit eurer Stimme entscheiden dürft. Gesucht werden die Gewinner in denAbstimmen könnt ihr über die nächsten Tage, während Anfang Januar die jeweiligen Sieger gekürt werden.und sich auch den nächsten Titel sichern kann?Natürlich, denn es handelt sich um einen der großen Steam-Sales des Jahres. Wie auch schon bei den vergangenen Aktionswochen könnt ihr erneut kostenlose Sticker abstauben, sofern ihr dieses Mal am Voting der Steam Awards teilnehmt. Anschließend dürft ihr euch über einen virtuellen Aufkleber freuen, den ihr sofort im Chat stolz präsentieren dürft.Falls ihr übrigens im Steam Winter Sale eher kein Geld ausgeben wollt, dann lohnt sich ein Blick zur Konkurrenz: