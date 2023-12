Steam: Pioneers of Pagonia schon kurz nach Early Access-Start an der Spitze der Bestseller-Charts

Pioneers of Pagonia: Nur kurz nach dem Start an der Steam-Spitze

Nachdem sie erst gestern ihren Start in den Early Access feiern durfte, konnte sich eine vielversprechende mühelos an die kämpfen. Klar, die Rede ist von Nicht lange dauerte es, da löste der Titel seine Konkurrenten in der von Valves Spieleplattform ab – und das allem Anschein nach auch zurecht. Denn die Spieler überschlagen sich mit Lob für die Neuerscheinung. Die auf Steam für Pioneers of Pagonia fallen schon jetzt aus, wobei die Aufbau-Sim vor allem für ihr gemütliches Gameplay und die stimmige Atmosphäre gelobt wird. Ihr steht vor der Erkundung einer, die mit ihren Inselgrüppchen nur darauf wartet, von euren Pionieren nach und nach entdeckt zu werden. Dabei stoßt ihr auf andere Inselbewohner, sammelt immer wertvollere Rohstoffe und baut eure eigene Siedlung nach und nach weiter aus. Eure eigenen Dorfbewohner schickt ihr dabei – mit vertraut – über die Map, um sie stets bei Beschäftigung zu halten und für den Fortschritt eures Stammes zu garantieren. Und auch der, den ihr für Pioneers of Pagonia zahlen müsst, ist fair und trägt zum Erfolg des Spiels zweifelsohne bei: Aktuell bekommt ihr die Early Access-Version des Titels für gerade einmal 25,49 Euro. Nach Ablauf der Rabattaktion am 27. Dezember zahlt ihr dann 29,99 Euro für den Steam-Hit. Während Pioneers of Pagonia einige namhafte Titel in den Steam-Bestsellern hinter sich lässt, darunter beispielsweise Valves Dauerbrenner, kämpft sich ein der Community: der realistische und bringt direkt einmal einige Verbesserungen mit an den Tisch.