Steam: 5 heiße Empfehlungen aus dem Winter Sale für kalte Tage

Persona 4 Golden

Entwickler: Atlus

Atlus Preis: 12,99 Euro (35 Prozent Rabatt)

12,99 Euro (35 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Iconoclasts

Entwickler: Joakim Sandberg

Joakim Sandberg Preis: 4,87 Euro (75 Prozent Rabatt)

4,87 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Dorfromantik

Entwickler: Toukana Interactive

Toukana Interactive Preis: 7,79 Euro (40 Prozent Rabatt)

7,79 Euro (40 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Sekiro: Shadows Die Twice

Entwickler: From Software

From Software Preis: 29,99 Euro (50 Prozent Rabatt)

29,99 Euro (50 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Little Misfortune

Entwickler: Killmonday Games AB

Killmonday Games AB Preis: 4,19 Euro (75 Prozent Rabatt)

4,19 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam-Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Seit Donnerstag purzeln aufwieder die Preise: Zum kalendarischen Winterbeginn hat auch Valves Plattform die kalte Jahreszeit eingeläutet und will euch angesichts der Temperaturen miteinheizen.Wie bei jedem anderen Steam-Sale ist die schiere Auswahl an reduzierten Spielen natürlich auch dieses Mal wieder eine Lawine, die euch leicht unter ihren Massen begraben kann. Wir bieten euch, die euch wie gut geschnürte Schneestiefel durch die Winter-Angebote tragen undbieten.Da sichmittlerweile wohl in der (Steam-)Bibliothek von fast allen JRPG-Fans befindet undmit dem Namenszusatz Reload in anderthalb Monaten eine schicke Neuauflage erhält, bildetwortwörtlich die goldene Mitte für entspannte, aberzwischen den Jahren. Die 2013 überarbeitete Version Persona 4 Golden hat es 2020 nämlich endlich auch auf Steam geschafft und begeistert Spieler dort nun mit den klassischen Stärken der Reihe.Eigentlich solltet ihr einfach nur ein Jahr bei eurem Onkel im ländlichen Inaba verbringen, als eindie verschlafene Kleinstadt erschüttert und ihr schon bald mit euren frisch kennengelernten Freunden in die Ermittlungen verwickelt werdet. Die fesselnde Geschichte wird durchaufgelockert und vereint ein gelungenes Kampfsystem mit toll geschriebenen Charakteren; nicht umsonst gilt Persona 4 Golden bis heutedes Franchises.Dermag vielleicht nicht übersättigt sein, aber er ist hart umkämpft. Weilund diemitunter meist die ersten beiden Empfehlungen sind, die in diesem Genre fallen, segelt das nicht weniger genialemeist unter dem Radar; und das ist ein echter Fehler. Denn das Projekt des Solo-Entwicklers Joakim Sandberg, einer wunderhübschen Pixel-Optik, genialen Puzzeln und knackigen Bosskämpfen.In der Rolle der ohne Lizenz und damitstellt ihr euch einem gigantischen Konzern entgegen und begebt euch mit eurem treuen Schraubenschlüssel auf ein Abenteuer voller Überraschungen. Das praktische Werkzeug kommt aber nicht nur bei der ein oder anderen Sprungpassage zum Einsatz, sondern auch bei den zahlreichen Kämpfen gegen Monster und Firmenschergen. Metroidvania-Fans, die Iconoclasts noch nicht auf dem Schirm haben, dürfen sich aufüberhaupt freuen, der auf Steam aktuellkostet.Falls ihr euch am Ende des Jahres eher nachsehnt, könnteder ideale Zeitvertreib sein. Das vom Berliner Studio Toukana Interactive entwickelte Aufbauspiel ist nicht mit komplexen Systemen überladen und verlangt auch keine stundenlange Einarbeitung, sondern, der schon lange vor der tatsächlichen Veröffentlichung der Brettspielversion aussah, als würde er auf eurem Wohnzimmertisch stattfinden.Ziel des Spiels ist es, mit einer festgelegten Anzahl an hexagonalen Kärtchen möglichst viele Punkte zu sammeln und dafür solltet ihr am besten zusammenpassende Felder nebeneinander legen. Die mit Bäume, Häusern, Feldern, Flüssen, Schienen oder Wiesen bestückten Kärtchen sollen schließlicherzeugen. Also lasst ihr Dörfer und Städte entstehen, verwandelt eine Handvoll Tannen in einen ganzen Nadelwald oder macht aus einem kleinen Rinnlein einen tosenden Fluss –und das allesLangwierige Legepartien machen euch unruhig? Ihr suchtDann habt ihr vielleicht schon mal vongehört, einem Samurai-Abenteuer vom kleinen, kaum bekannten Studio From Software. Zwischen all der Dark Fantasy, die das Studio mit, den drei-Spielen undin den letzten Jahren geprägt hat, ist Sekiro immer noch der Außenseiter, der jedoch mit einemund unglaublich schweißtreibenden Schwertduellen brilliert.Während ihr als Shinobi Wolf versucht, den Erben des Drachenblutes vor den Truppen Ashinas zu beschützen, stellen sich euch und eurem Katana unzählige Gegner in den Weg, die es mitund darauffolgenden Todesstößen aus dem Weg zu räumen gilt. Und zwischen all der Perfektion, die Sekiro von euch verlangt, serviert das Spiel dann ganz nonchalant: Wenn euch nicht heiß genug von den Kämpfen wird, dann wärmen spätestens die Ausblicke im Japan des 14. Jahrhundert mit Sicherheit euer Herz.Den Abschluss unserer Liste bildet: Das zweite Spiel der Fran Bow-Macher spielt wieder einmal mit einerund bietet gerade durch den starken Kontrast ein ungewöhnliches Spielerlebnis. Die achtjährige Misfortune Ramirez Hernandez lässt sich vom mysteriösen Herr Stimme aus der Geborgenheit ihres Heimes führen und stapft in die große, weite Welt hinaus, in der sieerwarten.Als interaktive Geschichte hält sich das Gameplay in Little Misfortune in Grenzen, doch mit der außergewöhnlichen Optik, der spannenden Geschichte und den, mit denen die unerschrockene Titelheldin auf ihrem Abenteuer konfrontiert wird, bietet dasstarke Argumente für den rund dreistündigen Ausflug. Ebenfalls im Steam Winter Sale reduziert und damit erstmals im Angebot:zu kämpfen hat.