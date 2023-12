Steam: Die erfolgreichsten und beliebtesten Spiele des Jahres 2023 in der Übersicht

Steam: Die erfolgreichsten Spiele des Jahres 2023

Das Jahr 2023 neigt sich dem Ende und das. Stattdessen werden einerseits die von den Nutzern gewählten Gewinner der Steam Awards gesucht, andererseits gewährt Valve selbst einen Blick auf dieundvonWie in den Vorjahren nennt ValveVerkaufszahlen. Stattdessen erfolgt die Einteilung in verschiedene Umsatzklassen, bei denen sich ganz oben Spiele befinden, die schon seit Jahren für hohe Einnahmen sorgen und generell zu den meistgespielten Titeln auf Steam gehören. Darüber hinaus zeigt sich erneut ein Unterschied im Spielegeschmack bei Nutzern eines Steam Decks.Gemäß der Steam-Liste waren 2023 diedie absoluten Top-Seller gemessen an ihrem Brutto-Umsatz. Ausführliche Zahlen werden nicht verraten, allerdings fällt auf, dass in der Regel die Dauerbrenner bei Steam auch im zurückliegenden Jahr wieder ganz oben mitgespielt haben, während sie von Spielen wieergänzt werden:Eine Stufe dahinter, in der sogenannten, finden sich dann auchoderwieder, die nicht ganz den Platin-Sprung geschafft haben. Werdenbetrachtet, dann verändert sich die Liste ein wenig, weil unter dieser Betrachtungsweise auchoder einzu den Platin-Spielen zählen.Auf demwurde 2023 auch viel gespielt und hier gibt es die eine oder andere Überraschung. "Gemessen an der höchsten Anzahl täglich aktiver Spieler" hat es beispielsweise der Klassikerin diegeschafft. Natürlich war 2023 auchwieder stark auf dem mobilen Handheld-PC von Valve vertreten.Die, die zum Beispiel auch eine Controller-Statistik umfassen, findet ihr bei Steam . Falls ihr hingegen wissen wollt,, könnt ihr dies in der 4Players-Top-10 nachlesen.