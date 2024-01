Steam: Neues Horror-Game mit Micky Maus als Monster angekündigt

Steam: Micky Maus als Horror-Version

Die älteste Version vonwird lizenzfrei, weshalb sich Entwickler direkt darauf stürzen, um ein Horror-Spiel daraus zu machen - zumindest aus einer sehr alten Version des Cartoon-Klassikers. Dieses Jahr soll der Titel auferscheinen und euch allein oder im Koop Gänsehaut bereiten. Ein anderer Entwickler„Steamboat Willie“ war im Jahr 1928 der erste Zeichentrickfilm, der vertont wurde und ist die früheste Version von Micky Maus. Nun geht genau die in dieüber, weshalb jeder sie sich schnappen und daraus etwas Eigenes schaffen kann. Zum Beispiel Horror-Games mit dem eigentlich lieben Nager als Antagonisten …Der Entwicklerhat ein von Micky Maus inspiriertes Spiel angekündigt. Es trägt den Titel Infestation 88 und wirft euch in ein Horror-Setting, worin ihr euch mitauf Steam zusammenfinden und überleben müsst.Die Zahl deutet auf die Jahreszahl 1988 hin, in dem das Spiel angesiedelt ist. Nagetiere sind an verschiedenen Orten aufgetaucht, haben sich aber in etwas Unheimliches verwandelt; hier kommt dann die Cartoon-Maus ins Spiel. Micky Maus fungiert alsund versucht, euch zu töten. Spieler müssen sich verstecken oder weglaufen, je nach Situation.Der Nager taucht immer mal auf und macht Jagd auf euch – im Trailer wird er kurz mit einer Taschenlampe angeleuchtet und erscheint auf den ersten Blick wie eines der Monster aus. Eine weitere Paralelle zu dem Horror-Klassiker sind, die ihr benutzen könnt. Außerdem besteht die Option, Micky Maus Fallen zu stellen. In unterschiedlichen Maps gilt es zu überleben und dasAuf Steam könnt ihr Infestation 88 bereits zu eurerhinzufügen. Ein genaues Datum für den Release des Horror-Games mit Micky Maus geben Nightmare Forge Games noch nicht an, legen für die Veröffentlichung aber immerhin das Jahr 2024 fest. Dann soll es zunächst imerscheinen. Mehr zu neuen Titeln,, findet ihr hier.