Steam: Infestation Origins - Horror-Spiel mit Micky Maus ändert seinen Namen wegen Antisemitismus-Vorwürfen

Infestation: Origins - Entwickler entschuldigt sich, weist Vorwürfe zurück

Beschuldigungen lassen nicht nach





Update: We're changing our game's name to 'Infestation: Origins'. Full statement below. pic.twitter.com/pHSdT83SEm



— Nightmare Forge Games (@NMForgeGames) January 2, 2024

Ein neu angekündigtes Horror-Spiel mit Micky Maus ändert seinen Namen. Der Grund dafür sind Rassismus- und Antisemitismusvorwürfe, da der vorherige Titel „Infestation 88“ lautete. Jetzt heißt das Spielund der Entwickler entschuldigt sich für sein Unwissen.Kürzlich war das Spiel, ein, das anerinnert, mit einem ersten Trailer enthüllt worden. Das Gameplay gefiel den Leuten, doch bei dem Namen gab es einen Aufschrei, schnell folgten Anschuldigungen.Für die älteste Version von Micky Maus aus dem Jahr 1928 ist die Lizenz ausgelaufen, wodurch sie in die Gemeinfreiheit übergeht. Entwickler Nightmare Forge Gamesund betont, dass die Nazi-Anspielung keine Absicht gewesen sei – dasÜber die Bedeutung der „88“, das in Nazikreisen für ein „Heil Hitler“ steht (H ist der achte Buchstabe im Alphabet),, wie ein auf Steam veröffentlichtes Statement zeigt. „Bei der Ankündigung haben wir nicht gewusst, dass die 88 eine besondere Bedeutung hat. Durch Feedback aus der Community haben wir das gelernt und den Namen so schnell wie möglich geändert. Es war kein absichtlicher Gebrauch von Hass-Symbolen, weder im Spiel noch im Studio und wir sprechen uns stark gegen Nazis und Hass in jeder Form aus“, schreibt Nightmare Forge.Auch auf Twitter will das Studio sich mithilfe eines ähnlichen Statements von den Vorwürfen befreien, stoßen jedoch auf Protest. Weiterhin. Ein Nutzer namens Sprite postet darunter Screenshots, die angeblich Gespräche der Moderatoren auf dem Discord-Server des Studios zeigen, die sich über die Vorwürfe lustig machen: „Ja, na und?“, schreibt einer von ihnen als ein anderer die Anschuldigungen erwähnt. „Nazis sind noch keine Gemeinfreiheit“, scherzt ein anderer.Nightmare Forge Games antwortet darauf, dass die Personen nicht in Zusammenhang mit dem Team stehen, es sich nicht um Mods handle und sie. Doch es gibt noch mehr User, die ihnen, wie weitere Antworten unter dem Post zeigen: „Ich bezweifle, dass Symmetrie der Grund ist, dass ihr das ausgewählt habt“ und „Immer noch Nazis, auch wenn ihr euch versteckt“, steht darunter. Eine Person behauptet zudem, das Studio habe entsprechende Personen erreichen, „zuzwinkern“ wollen, um sich jetzt wieder zu verstecken.Es gibt jedoch auch Leute, die die Entschuldigung annehmen, sich nun wieder auf Infestation: Origins freuen können und gern gegen Micky Maus im Horror-Setting kämpfen wollen. Was sindzu dem Thema? Was haltet ihr von den Vorwürfen gegenüber Nightmare Forge Games? Schreibt uns gerne einen Kommentar. Ebenfalls gruselig:- mehr dazu findet ihr hier.