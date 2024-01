Steam: Sieger der Awards stehen fest, aber der Innovationspreis sorgt für Diskussionen

Steam Awards: Starfield als innovativstes Spiel? Amüsierte und verärgerte Reaktionen auf Twitter





You've voted, and the results are in for the Steam Awards 2023!



Congratulations to Baldur's Gate 3 (twice!), Labyrinthine, Lethal Company, Sifu, DAVE THE DIVER, and more!



Check out the full list here:https://t.co/eSgcvJSJUu



— Steam (@Steam) January 2, 2024

Die weiteren Gewinner der Steam Awards 2023

Spiel des Jahres: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 VR-Spiel des Jahres: Labyrinthine

Labyrinthine Werk der Liebe: Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 Das beste Spiel auf dem Steam Deck: Hogwarts Legacy

Besser mit Freunden: Lethal Company

Lethal Company Herausragender visueller Stil: Atomic Heart

Innovativstes Gameplay: Starfield

Starfield Das beste Spiel, in dem Sie schlecht sind: Sifu

Bester Soundtrack: The Last of Us Part 1

Tiefgründige Story: Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 Zurücklehnen und Entspannen: Dave the Diver

Bevor wir uns den vielen neuen Spielen von 2024 widmen, treffen nach und nach die letzten Rückblicke auf das vergangene Jahr ein. Auch bei denhat man nun die Gewinner bekanntgegeben.Genau wie die Game Awards von Geoff Keighley und die vielen Toplisten, die ihr bei uns und anderen Redaktionen gelesen habt, veranstaltet nämlich auch Valves Plattform jedes Jahr eine Abstimmung, die allerdingswird. Währendals Hauptgewinner mit Glückwünschen überschüttet wird, erntet dervor allem Häme und Kritik.Zumindest in der Steam-Community scheint nämlich ein großer Teil der Meinung zu sein,glänze im Bereich Innovation:konnte sich damit gegen die ausundbestehende Konkurrenz durchsetzen. Mindestens Remnant 2, das sich auch in unserem Test als besserer, aber nicht gerade revolutionärer Nachfolger zum Soulslike-Shooter profilieren konnte, wirkt in der Kategorie ebenfalls etwas deplatziert.Auf Steam bescheinigt man Starfield alsdie folgenden Attribute: „Die experimentierfreudigen Designer dieses Spiels zählen zur kreativen Avantgarde. Sie zeigen neue Perspektiven und Gehirn-verknotende Überraschungen. Dieses Spiel begeistert, inspiriert und erstaunt mit einem unvergleichlichen Spielerlebnis.“ Unter der Bekanntgabe auf Twitter sorgt die Community-EntscheidungViele sind der Ansicht, dass Starfield den Preis nicht verdient hätte. Twitter-Nutzer HTP treva ist sich sicher, dass es sich um einenhandeln muss, während ein Kommentarschreiber namens Failed Heatsink den Sieg von Bethesdas Werk mit einem Gif eines herzhaft lachenden J. Jonah Jameson aus Spider-Man 2 kommentiert. Auchwird als Gewinner des Preises „Werk der Liebe“Abseits von den, ob Starfield den Preis für innovatives Gameplay nun verdient hat oder nicht, stellen die Steam Awards noch einige andere Spiele ins Rampenlicht, die von der Community in ihrer jeweiligen Kategorie auszeichnet wurden. Im Folgenden haben wir euchzusammengefasst:Falls ihr nach dem Sieg von Starfield ebenfalls Skepsis bezüglich des Geschmacks der Steam-Community hegt, könnt ihr2023 gerne in den Kommentaren nominieren. Oder ihr schaut bei dervorbei und lest nach,