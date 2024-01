Steam: Mit über 33,6 Millionen Nutzern gib es einen neuen Rekord

Steam: Über 33,6 Millionen Nutzer sind ein neuer Rekord

So geht es 2024 weiter

Nach 2022 und 2023 beginnt fürdas Jahr 2024 erneut mit einer ganz großen Zahl: Valves Spieleplattform hat im dritten Jahr hintereinander den eigenengebrochen. Am zurückliegenden Wochenende waren noch nie so viele Nutzer gleichzeitig online – trotz des zu Ende gegangenen Winter Sales.Allzu überraschend kommt die Entwicklung derweil nicht, denn bereits in den Vorjahren konnte Steam Stück für Stück. In der ersten Januar-Woche folgte dann stets ein neuer Rekord, der jetzt ein weiteres Mal gebrochen wurde.Am Sonntag, dem 7. Januar 2024, waren zwischenzeitlichonline – wovon rund ein Drittel in Spielen unterwegs gewesen ist, wie SteamDB aufzeigt. Der bisherige Rekord stammt aus dem März 2023 und lag bei 33.598.520 gleichzeitigen Nutzern, die sich seinerzeit auf der Plattform ausgetobt haben.Bei den Spielen dominierten derweil die: Ganz vorne machten es sichmit 1,2 Millionen undmit rund 730.000 gleichzeitigen Spielern gemütlich. Dahinter folgtenund. Larians Rollenspielhit ragt natürlich ein wenig heraus, kann es sich doch trotz Singleplayer-Status auch Monate später immer noch wacker gegenüber der Konkurrenz behaupten.Zurück in die Top 10 kletterte derweil: Der Winter Sale undbescheren Capcoms Wildtierhatz aktuell einen zweiten Frühling. Das gilt so ähnlich auch für, denn das Open-World-Spiel von From Software hat offenbar über die Feiertage ein paar neue Käufer gefunden und erreicht in der Spitze wieder bis zuWie lange der neue Nutzerrekord von Steam, gilt abzuwarten. Es wäre sicherlich nicht allzu verwunderlich, sollte die Millionenzahl innerhalb der nächsten zwölf Monate noch weiter steigen, denn für Valves Distributionsplattform läuft es seit einiger Zeit erstaunlich gut. Obwohl es mit dem Epic Games Store zwischenzeitlich neue Konkurrenz gab.Im Laufe des neuen Jahres werden zudem erneut ein paar Hochkaräter für den PC erscheinen, die überwiegend bei Steam veröffentlicht werden. Dazu zählen unter anderem, der DLC zu Elden Ring oder das bereits für März angekündigte. Auf, haben wir für euch übrigens an anderer Stelle festgehalten.