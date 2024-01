Steam: Festival der Kapitalismus- und Wirtschaftsspiele mit spannenden Angeboten gestartet

Anno 1800

Entwickler: Ubisoft Mainz

Ubisoft Mainz Preis: 14,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

14,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam-Deck-Kompatibilität? Spielbar.

Traveller's Rest

Entwickler: Isolated Games

Isolated Games Preis: 11,09 (25 Prozent Rabatt)

11,09 (25 Prozent Rabatt) Steam-Deck-Kompatibilität? Verifiziert.

Big Ambitions

Entwickler: Hovgaard Games

Hovgaard Games Preis: 19,54 (15 Prozent Rabatt)

19,54 (15 Prozent Rabatt) Steam-Deck-Kompatibilität? Nicht unterstützt.

Project Hospital

Entwickler: Oxymoron Games

Oxymoron Games Preis: 12,49 Euro (50 Prozent Rabatt)

12,49 Euro (50 Prozent Rabatt) Steam-Deck-Kompatibilität? Spielbar.

Jurassic World Evolution 2

Entwickler: Frontier Developments

Frontier Developments Preis: 17,99 Euro (70 Prozent Rabatt)

17,99 Euro (70 Prozent Rabatt) Steam-Deck-Kompatibilität? Verifiziert.

In der Welt dreht sich fast immer alles nur ums Geld. Aus diesem Grund wird in dieser Woche beider schnöde Mammon ganz groß geschrieben, denn es läuft dasNur wenige Tage nach dem Ende des Winter Sales geht es dieses Mal vomum Spiele, in denen ihr möglichst effizient wirtschaften und aufbauen solltet. Schließlich geht es am Ende darum, dass euer virtuelles Konto wächst und wächst, anstatt zu schrumpfen. In diesen fünf Spielen, die, klappt das besonders gut.Wenn es um das Aufbauen und Wirtschaften geht, dann darf eine dernatürlich nicht fehlen: Anno. Der Fokus liegt vor allem auf dem aktuellen Serienteil, den ihr im Rahmen des Kapitalismus-Festivals bei Steam derzeit deutlich günstiger bekommt. Genauer gesagt erhaltet ihr das, während die Version mit allen veröffentlichten Season Pässen für rund 50 Euro über die virtuelle Ladentheke geht.Und was erwartet euch in Anno 1800? Auf dem Blatt Papier ist das Prinzip einfach: Ihr müsst zu Beginn des 19. Jahrhundertsaus dem Boden stampfen. Allerdings gilt es die Bedürfnisse eurer Bürger zu erfüllen, auf die Entwicklungen der industriellen Revolution zu achten, politische Entscheidungen zu treffen und vieles mehr. Was in den ersten Stunden noch verhältnismäßig übersichtlich wirkt, wird mit zunehmender Spieldauer immer, wodurch schnell mal mehrere hundert Stunden Spielzeit auf dem Steam-Konto landen.Wer es etwas gemütlicher und stressfreier mag, der eröffnet stattdessen ineine eigene Taverne. Ähnlich wie inoder anderen Farming-Sims erhaltet ihr zu Beginn ein heruntergekommenes Gasthaus und müsst dieses Stück für Stück zu einer belebten Bar aufbauen. Ihr dürft einen eigenen, kleinen Bauernhof betreiben,, frischen Wein herstellen und natürlich eure Schänke individuell einrichten.Ziel ist es, möglichst viel Gold zu verdienen, indem eure Taverne zum beliebten sozialen Treffpunkt wird. Dann könnt ihr auch selbst, ein Bankett für das Königshaus ausrichten oder anfangen, eigene Spirituosen zu brennen. Aktuell befindet sich Traveller's Rest allerdings noch im, sprich noch sind nicht alle geplanten Inhalte an Bord.Was passt besser zum Kapitalismus als mit wenig Geld, ganz große Träume zu verfolgen? Deshalb ist, ebenfalls derzeit im Early Access, eigentlich fast schon der Prototyp für dieses Festival, denn in der Wirtschaftssimulation fangt ihr ganz unten in New York an. Von eurem Onkel erhaltet ihr etwas Geld, eine erste Wohnung und einen Job, aber danach liegt es ganz bei euch,zu verdienen. Wie ihr das handhabt, müsst ihr selbst entscheiden.In Big Ambitions könnt ihrgründen: Von einer schicken Anwaltskanzlei zum niedlichen Floristen oder einem exquisiten Weinladen stehen ganz unterschiedliche Geschäftsideen zu eurer Verfügung. Wer will kann auch gleich eine ganze Kette von Supermärkten eröffnen und damit anfagen, New Yorks Lebensmittelwirtschaft zu dominieren. Allerdings solltet ihr im Kopf haben, dass größere Geschäfte auch mehr und besseres Personal benötigen, die wiederum mehr Geld kosten. Dollar-Scheine, die ihr lieber in euer– wenn ihr denn wollt. Immerhin gibt es ein exklusives Penthouse nur für jede Menge Schotter.Ob derunabhängig von einer kapitalistischen Einstellung sein sollte, ist sicherlich eine ganz andere Frage. Ingeht es trotzdem darum, dass ihr ein erfolgreiches Krankenhaus aufbaut, Operationen durchführt, mit verschiedenen Versicherungsgesellschaften zusammenarbeitet und das verdiente Geld entweder in den Ausbau der Zimmer oder insteckt.Das von Oxymoron Games entwickelte Spiel versteht sich als, bei der ihr selbst unzählige Details verwalten könnt. Ihr entscheidet über das Personal, legt die Räume fest und welche Patienten ihr aufnehmt und welche nicht. Alternativ könnt ihr euch aber auch nur auf eure ärztlichen Pflichten konzentrieren und den organistorischen Kram eurem Personal überlassen.Geld verdienen mit exotischen Tieren? Das kann ebenfalls moralisch durchaus fragwürdig sein, aber in der virtuellen Welt kann das einem ja auch mal egal sein. Inbaut ihr deshalb euren eigenen Dino-Park auf, in denen Besucher die einst so mächtigen Wesen aus nächster Nähe erleben können. Dabei orientiert sich die Wirtschaftssimulation sogar an den, genaue gesagt spielt die Story-Kampagne nach dem Finale von. Mit an Bord sind außerdem Jeff Goldblum und Bryce Dallas Howard, die als Synchronsprecher in ihre entsprechenden Filmrollen schlüpfen.Als Spieler kümmert ihr euch in erster Linie um einen, indem ihr Gehege errichtet, Personal einstellt, für genügend Attraktionen sorgt und vieles mehr. Insgesamt stehenzur Verfügung, die ihr sogar über Gentechnologie optisch und charakterlich verändern könnt. Zudem solltet ihr darauf aufpassen, dass sämtliche Sicherheitsstandards eingehalten werden – von Dinosauriern gefressene Touristen sind in der Regel nicht besonders investitionsfreudig.Wer hingegen aktuellfür neue Spiele ausgeben möchte, sollte zumindest einen kurzen Blick auf den Epic Games Store werfen. Beim Steam-Konkurrenten