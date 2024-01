Steam: Die besten Angebote zur Midweek Madness im Überblick

Steam: XCOM - Enemy Unknown kostet weniger als eine Bratwurst

Weitere Angebote zur Midweek Madness

Kaum ein Tag vergeht aufohne einen: Während gerade erst das Festival der Kapitalismus- und Wirtschaftsspiele zu Ende gegangen ist, folgt jetzt wieder eine. Im Rahmen dieser erhaltet ihr derzeit einen modernen Strategie-Hit mit einem ordentlichenDie Rede ist von, welches die 90er-Jahre Spielereihe in die Gegenwart geholt hat. Wer auf rundenbasierte Kämpfe, Aliens und Crew-Management steht, der kann aktuell die PC-Version auf Steam fürerwerben und sich auf 25 bis 50 Stunden Spielzeit freuen.Falls ihr XCOM: Enemy Unknown noch nicht besitzt, dann habt ihr bei Steam noch bis zum, um das Strategiespiel für nur 1,99 Euro eurer Bibliothek hinzuzufügen. Für vier Euro mehr ist außerdem diezu haben, die dann unter anderem die Erweiterungund zwei weitere DLC-Packs enthält.XCOM: Enemy Unknown ist die 2012 veröffentlichte Neuauflage der XCOM-Reihe aus den 90er Jahren, bei der die-Entwickler von Firaxis Games Hand angelegt haben. Als Spieler übernehmt ihr die Führung der titelgebenden Organisation XCOM und müsst die Menschheit vor derbeschützen. Dafür baut ihr ein eigenes Team aus wehrtüchtigen Streitkräften auf, erforscht neue Technologien, verhandelt mit Regierungen auf der ganzen Welt und kämpft ingegen die invasiven Feinde.Eine Besonderheit der XCOM-Reihe ist, dass jederzeit die Chance besteht, einen eurer Team-Kameraden im Kampfzu verlieren. Dementsprechend solltet ihr eure Taktik immer dem Schlachtfeld anpassen, damit niemand Gefahr läuft, auf null Lebenspunkte zu sinken.zum Release seinerzeit übrigens sehr zu überzeugen.XCOM ist jedoch nicht das einzige Angebot, welches ihr in diesen Tagen bei Steam findet. Anlässlich der sogenannten Midweek Madness erhaltet ihr außerdem das ungewöhnliche Horror-Spiel, welches bei Steam auf starke 92 Prozent positive Bewertungen kommt, für 6,04 Euro. Alternativ steigt ihr mitfür 9,59 Euro in die Lüfte, was einen Rabatt von 84 Prozent bedeutet. Fans vonkönnen ebenso einen Blick Richtung Steam riskieren, denn das komplette Franchise ist derzeit auf Valves Plattform reduziert zu haben.Einen kleinen Geheimtipp für Freunde von kooperativen Puzzle-Spielen gibt es zum Schluss:, was noch bis zum 22. Januar fürim Angebot ist. Das kleine Abenteuer müsst ihrerleben und benötigt zudem eine Kommunikationsmethode, wie zum Beispiel Discord oder Teamspeak. Anschließend gilt es Hand in Hand zusammenzuarbeiten, denn jeder Spieler sieht auf seinem Bildschirm etwas anderes und erst die Kombination ermöglicht es euch, die jeweiligen Knobeleien zu lösen. Mitkommt Bokura bei den Steam-Spielern sehr gut weg.Zu guter Letzt könnt ihr bei Steam eingünstiger erwerben:noch ein paar Tage lang im Preis reduziert.