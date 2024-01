Steam: Fünf Piraten- oder Ninja-Spiele, die aktuell richtig günstig sind

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Genre: Beat 'em Up

Beat 'em Up Entwickler: Tribute Games

Tribute Games Preis: 16,74 Euro (statt 24,99 Euro)

16,74 Euro (statt 24,99 Euro) Steam Deck Kompatibilität: Verifiziert

One Piece: Pirate Warriors 4

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Koei Tecmo

Koei Tecmo Preis: 9,99 Euro (statt 39,99 Euro)

9,99 Euro (statt 39,99 Euro) Steam Deck Kompatibilität: Verifiziert

Ghostrunner 2

Genre: Hack and Slash

Hack and Slash Entwickler: One More Level

One More Level Preis: 34,99 Euro (statt 69,99 Euro)

34,99 Euro (statt 69,99 Euro) Steam Deck Kompatibilität: Verifiziert

Return to Monkey Island

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: Terrible Toybox

Terrible Toybox Preis: 14,70 Euro (statt 24,50 Euro)

14,70 Euro (statt 24,50 Euro) Steam Deck Kompatibilität: Verifiziert

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment Preis: 9,99 Euro (statt 39,99 Euro)

9,99 Euro (statt 39,99 Euro) Steam Deck Kompatibilität: Spielbar

Cola oder Pepsi, Pfannkuchen oder Berliner und natürlich die dritte wichtige Frage:? Aktuell beschäftigt sich auchmit der letztegenannten und bietet im Rahmen des Festivals der Piraten und Ninja mal wiederWenig überraschend stehen Spiele im Fokus, die sich auf die eine oder andere Weise mit Piraten oder Ninjas oder gar mit beidem gleichzeitig auseinandersetzen. Daraus ergibt sich eine ziemlich bunte, abwechslungsreiche Liste, aus der wir für euchzusammengesucht haben. Aus irgendeinem Grund ist abernicht Teil der Aktion, weshalb dieses Piratenspiel schon einmal nicht auftauchen wird. Schade!Zu Beginn darf eine der besten Spieleumsetzungen einer Comic-Vorlage auf keinen Fall fehlen: Inschlüpft ihr wieder einmal in die Rolle der, um New York vor Shredder, Bepop, Rocksteady und weitere Bösewichten zu stoppen. Das könnt ihr entwederfür bis zu sechs Spieler.Spielerisch erwartet euch ein Prügler im Stil von, sprich es wird in linearen 2D-Leveln gekloppt, was das Zeug hält, während dieden Flair der 80er- und 90er-Jahre widerspiegelt. Fans der Turtles kommen hier allemal auf ihre Kosten, aber auch Spieler, die Beat 'em Ups nicht abgeneigt sind, sollten dem kurzweiligen Abenteuer eine Chance gewähren. Warum genau, erfahrt ihr beispielsweise in unserem2023 war ein ziemlich starkes Jahr für die Marke One Piece: Der Anime hat mit der langerwarteten Gear 5-Technik optisch für Furore gesorgt und auf Netflix machte die Live-Action-Umsetzung von sich Reden. Zudem wurde einangekündigt, welches irgendwann einmal erscheinen soll. Wem es da mittlerweile auch in den Controller-Fingern kribbelt, mit Ruffy, Zorro, Nami und den weiteren Charakteren der Strohhutbande virtuell loszulegen, kommt mit derauf jeden Fall auf seine Kosten.In dem Fall haben wir für uns den aktuellsten Teil entschieden, dem 2020 veröffentlichten. Wie schon in den Vorgängern trifft hier der, sprich ihr kämpft gegen unzählige Horden von Feinden und tretet gegen einige der stärksten Antagonisten der Mangavorlage an. Das Ganze wird natürlich optisch sehr effektreich in Szene gesetzt, wie euch auch derverrät.Schildkröten-Ninjas sind nicht euer Ding, aber ihr steht aufvor einer Cyberpunk-Kulisse? Dann dürft ihr auf keinen Fall anvorbeilaufen, denn der Nachfolger des Überraschungshits von 2020 liefert im Grunde noch einmal mehr Style und ist dabeiDenn als Cyborg-Ninja seid ihr zwar schnell und könnt problemlos an Wänden laufen, aber garantiert nicht unbesiegbar. Bereits ein Treffer reicht aus, um euch zu Boden zu schicken. Es geht um die, damit ihr in Ghostrunner 2 irgendwann die Credits zu Gesicht bekommt – und davor erlebt ihr garantiert einen Geschwindigkeitsrausch, der mit zum Besten gehört, was das Videospieljahr 2023 zu bieten hatte. Zumindest haben wir das soRon Gilbert hat jahrelang damit gekämpft, dass Lucas Arts seinerzeit nicht seine Vision einer Fortsetzung zuauf den Weg gebracht hat. 2022 hat sich das geändert, denn mitkonnte Gilbert endlich die Geschichte so erzählen, wie er sich das einst ausgedacht hat. Natürlich als, allerdings mit einer modernen und zu Beginn ungewöhnlichen Optik.Spielerisch und vor allem erzählerisch punktet Return to Monkey Island hingegen mit vielen, die euch oft zum Schmunzeln bringen, wie wir auch. Seit seinem Update, wofür Publisher Devolver Digital unter andereman Bord holte. Der hat schon in früheren Adventures dem etwas schusseligen Piraten Guybrush Threepwood seine Stimme geliehen.Noch in diesem Jahr will euch Obsidian Entertainment mitein weiteres Mal in die Welt vonentführen – dieses Mal allerdings in 3D und aus der Ego-Perspektive. Vorkenntnisse sollen nicht notwendig sein, wer aber trotzdem zuvor einenwerfen möchte, kann aktuell mit dem zweiten Teil günstig loslegen.In Pillars of Eternity 2: Deadfire werdet ihr kurzerhand zum Kapitän eines eigenen Schiffes und macht, während ihr unterwegs die titelgebende Archipelregion namens Deadfire erkundet. Gleichzeitig stockt ihr eure Crew auf, erweitert euer Schiff und kämpft in unzähligen Gefechten, die sich vor allem anrichten.einst eine mehr als respektable Wertung einheimsen.Falls euch die aktuellen Angebote bei Steam noch nicht reichen: Derzeit könnt ihr