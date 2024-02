Steam: Acht vielversprechende Demos vom ersten Next Fest 2024 vorgestellt

Mullet Mad Jack

Entwickler: Hammer 95

Hammer 95 Release: 2024

Star Trucker

Entwickler: Monster and Monster

Monster and Monster Release: 2024

Pacific Drive

Entwickler: Ironwood Studios

Ironwood Studios Release: 22. Februar 2024

Lightyear Frontier

Entwickler: Frame Break

Frame Break Release: 19. März 2024 (Early Access)

Harold Halibut

Entwickler: Slow Bros.

Slow Bros. Release: 2024

PRIM

Entwickler: Common Colors

Common Colors Release: 2024

Indika

Entwickler: Odd Meter

Odd Meter Release: 1. Quartal 2024

Pepper Grinder

Entwickler: Ahr Ech

Ahr Ech Release: 2024

Zum wiederholten Male bittetzum großen: Bis zum 12. Februar könnt ihr wiederzu kommenden Spielen ausprobieren, und zwar auf demund demWie schon bei den vergangenen Ausgaben des Steam Next Fests lohnt sich der Blick allemal, denn schließlich sind Demos in der Regel ziemliche Mangelware. Eine Woche lang könnt ihr hingegen unzählige Spiele ausprobieren und sie möglicherweise auf die, damit euer Backlog in Zukunft noch voller wird. Falls ihr auf der Suche nach ein paarseid, dann greifen wir euch natürlich nur allzu gern unter die Arme und stellen euchvor, die ihr nicht verpassen solltet.Ihr mögt 90er-Jahre Animes? Schnellesind ebenso euer Ding? Dann dürft ihr euchauf keinen Fall entgehen lassen, denn dieser Shooter atmet schlicht puren Style. Aber worum geht es überhaupt? Im Jahr 2090 sind Menschen und Internet zu einem neuen Wesen zusammengewachsen, welches alle paar Sekunden einenbenötigt, ansonsten stirbt man. Die neuen Herrscher in dieser Zeit sind superreiche Roboter, auch Robillionäre genannt – was könnte also einen größeren Kick geben, als ebenjene Blechbüchsen die Drähte wegzupusten?Deshalb greift ihr in Mulled Mad Jack zur Waffe und schießt euch durch mehrere Ebenen, um am Ende einenin die Knie zu zwingen. Aufgrund des Szenarios ist dasin den zwei Leveln, die aus mehreren Abschnitten bestehen, der Demo ungemein hoch. In wenigen Sekunden rast ihr durch die komplett linearen Bausätze, ballert auf einen Feind nach dem anderen oder tretet sie gegen Getränkeautomaten – all das, um ein paar Sekunden länger zu leben. Zwischendurch erhaltet ihr ganz im Stile eines Roguelites, wie etwa explosive Munition, die ihr jedoch schlussendlich wieder abgeben müsst.Derist seit Jahren ein Dauerbrenner bei Steam. Aber was wäre, wenn er stattdessen im Weltraum spielen würde? Damit ist im Grunde die Idee vongeboren, bei der ihr den titelgebenden Job antretet. Statt also über europäische Straßen zu brettern, geht es in die Weiten des Universums. Dasist aber vertraut: Ihr nehmt Aufträge an, sammelt die Lieferung und bringt sie möglichst schnell und sicher ans Ziel.Allerdings warten außerhalb der Erde neue Gefahren, die im besten Fall nur ein paar Löcher zum Flicken hinterlassen, euch aber ebenso das Leben kosten können. Die Demo zu Star Trucker gewährt bereits einen kleinen Einblick in den Alltag und die Steuerung, die zumindest zu Beginnist. Schließlich ist euer Truck im Grunde eine Art Raumschiff, weshalb Lenkmanöver besonders viel Feingefühl benötigen. Visuell ist Star Truck derweil ein echter Hingucker, welcher mit schicken Lichteffekten und einem ungewöhnlichen Mix aus klassischen Armaturen und Sci-Fi-Technologie glänzt.Bleiben wir beim Fahren, dieses Mal allerdings in einer postapokalyptischen Umgebung. Inlandet ihr zu Beginn des Spiels aus recht unerklärlichen Gründen in der Olympic Exclusion Zone und müsst aus dieser entkommen. Das Problem? Euer neues Auto ist, die nicht gerade viel aushält und schon gar nicht weit fährt. Eure Route sollte dementsprechend gut geplant sein, damit ihr nicht von der Strahlung direkt wieder zum Anfang befördet werdet.Unterwegs könnt ihr verschiedene Ressourcen sammeln, mit denen ihr anschließend euer Autokönnt. Daüber hinaus sind überall Hinweise verstreut, die mehr über das vollkommen annormale Sperrgebiete verraten. Die Demo liefert leider nur einen kleinen Einblick, aber dieser kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Diedieser ungewöhnlichen Welt ist dem jungen Entwicklerteam auf jeden Fall gelungen, während das sehr haptisch wirkende Spielgefühl einen vielversprechenden Eindruck hinterlässt. Angesichts der nahenden Veröffentlichung sollten alle Interessierten auf jeden Fall einen Blick wagen.Jedes Farming-Spiel im Stile vonist immer gleich? Stimmt zu einem gewissen Punkt, aber Lightyear Frontier will zumindest in Sachen Perspektive und Szenario anders sein. Statt selbst Hand anzulegen, Felder zu bestellen und Werkzeuge herzustellen, schlüpft ihr schon zu Beginn des Spiels in einem, der fortan euer wichtigstes Hab und Gut ist. Mit ihm macht ihr all das, was ihr auch aus anderen Genrevertretern kennt, nur halt in besonders schick. Dielässt in Lightyear Frontier eindeutig ihre Muskeln spielen.Ein weiteres Merkmal der mechtastischen Farming-Sim: Es herrscht. Es gibt demnach keine Höhle, in der ihr jede Menge Monster oder andere Wesen töten müsst. Stattdessen lebt ihr auf einer friedlichen Welt, die jedoch aufgrund verschiedener Klimaeinflüsse arg in Mitleidenschaft gezogen wurde. Beim Erkunden findet ihr nach und nach heraus, wie es dazu gekommen ist und sucht nach Wegen, die Natur ein letztes Mal zu stärken. In der Demo gibt es davon leider noch nicht so viel zu sehen, dennoch erhält man bereits einen soliden Eindruck von den grundlegenden Spielmechaniken – und kann die wirklich schöne Optik genießen.Mit einer beeindruckendenisteines der Schwergewichte beim Steam Next Fest. Dennoch lohnt sich der Download aus zwei Gründen: Zum einen wäre die offensichtlichezu nennen, die wie eine Mischung aus dem filmischen Look von Regisseur Wes Anderson und Wallace & Gromit wirkt. Erreicht wird der Stil dadurch, dass laut den Entwicklern jedes Objekt im Spiel zuvorwurde, und zwar mithilfe "traditioneller Bildhauerei- und Modellbaumethoden".Der zweite Grund: Harold Halibut ist überraschend unterhaltsam. In der rund anderthalb Stunden langen Demo lernt ihr bereits ein paar derder unterseeischen Spielwelt Fedora kennen. Spielerisch bietet das Adventure, zumindest in der Probeversion, wenig Anspruch, dafür aber laden die Dialoge und die Kommentare von Harold selbst zum Schmunzeln ein. Wer die entsprechende Leitung parat hat, sollte sich den Download trotz der Größe nicht entgehen lassen.Klassische Point & Click-Adventure sind tot? Von wegen:will mit einem wundervollen Artstyle und schwarzem Humor das Gegenteil beweisen. Als Prims Mutter stirbt, wird sie in die Obhut ihres Vaters gegeben, der niemand Geringeres als der Sensenmann höchstpersönlich ist. Zu ihrem Unwohl ist derein ziemlicher strenger Vater, weshalb Prim, sobald sie das 16. Lebensjahr vollendet, die Flucht antritt und damit ihre eigenen Kräfte erweckt – was allerdings zu neuen Problemen führt.Nun heißt es die Maus in die Hand nehmen und Prim dabei helfen, das von ihr angerichtete Chaos zu beseitigen. Dafür müsst ihr immer wieder zwischen dem Reich der Toten und dem Land der Lebenden hin- und herwechseln,und das eine oder andere Rätsel knacken. Natürlich sind vor allem die Dialog und der vondie herausstechenden Merkmale dieses Adventures und beides weiß bereits in der interessanten, wenn auch kurzen Demo zu beeindrucken.Ein, bei dem ihr die Haut einer Nonne schlüpft und gesellschaftliche Normen hintefragt: Für ihr Debütprojekthat sich das einst aus Russland stammende, aber mittlerweile in Kasachstan angesiedelte Studio Odd Meter einiges vorgenommen – und hat sichmehr als nur deutlichden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gestellt. Noch vor dem Release des auch optisch spannenden Arthouse-Spiel gibt es nun eine Demo.Diese gewährt zwar wirklich nur einen kleinen Einblick, dieser ist aber mehr als nur vielversprechend. Die Dialoge sowie die angerissene Erzählung machen Lust auf mehr, während derdefinitiv einzigartig ist. Die wenigen Rätsel sind hingegen kaum der Rede wert, weshalb es umso verwunderlicher ist, dass es überhaupt so etwas wie einen Game Over-Screen gibt. Insbesondere bei der einen Trial- and Error-Sequenz in der Demo kann das schnell etwas frustrierend wirken, wenn man im schlimmsten Fall bis zu zehnmal in kurzer Zeit im Ladescreen endet, weil man unter Druck nicht sofort den richtigen Weg findet. Abseits davon könnte Indika aber zumfür Fans von starken, ungewöhnlichen Erzählungen werden.Von dem pfeffrigen Plattformer, aber nun dürft ihr auch zuhause selbst Hand an den Bohrer legen. Die Demo vonlässt euchund das flüssige Bewegungsgefühl ausprobieren, welches bereits jetzt schon auf dem Steam Deck wirklich gut zur Geltung kommt. Im Vergleich zu vielen anderen Demos ist die Umsetzung auf dem PC-Handheld schon jetztIn denbohrt ihr euch durch Sand und gegen Gegner, um jede Menge Edelsteine einzusacken. Obwohl Protagonistin Pepper zu Beginn ihren gesamten Schatz verliert, badet sie dennoch bald schon wieder in zahllosen klitzernen Steinchen. Vorsicht ist dennoch geboten, denn abgesehen vom Tutorial ist der. Damit kommen wir zum Ende unserer Empfehlungen, aber beim Steam Next Fest gibt es natürlich noch viele weitere Demos.