Steam: Greift euch Ori and the Will of the Wisps für unter 10 Euro

Steam: Zauberhaftes Metroidvania mit 96 % positiven Reviews

Beigibt es immer wieder gute Deals, sei es zu bestimmten Themen oder im Rahmen von Event wie zum Beispiel dem. Dabei kommt es mitunter zu drastischen Preissenkungen und zu dem ein oder anderen Schnäppchen eines Top-Spiels.So zum Beispiel beim Midweek Deal, dergilt. Hier könnt ihr miteine prächtige Indie-Perle für rund ein Drittel des Preises erstehen. Aber auch JRPG- und Point & Click-Fans kommen mit großen Titeln auf ihre Kosten.Ein mystisches und bezauberndes Plattformer-Abenteuer erwartet euch bei Ori and the Will of the Wisps. Der 2020 erschienene Nachfolger zubesticht mit einer, einem atmosphärischen Soundtrack sowie abwechslungsreichen Welten rund um flackernde Wälder, verschneite Schneepfade und von Ungeziefer bevölkerten Höhenlabyrinthe. Das Metroidvania kommt auf eine 90 bei Metacritics ; bei Steam sind unglaubliche 96 Prozent der über 113.000 Bewertungen positiv. Im Midweek Deal bekommt ihr das Spiel mit einemAuch Fans anderer Genres können bei diesem Aktionszeitraum fündig werden. So gibt es 40 Prozent Rabatt auf Dragon Quest 11: Definitive Edition . Das klassische JRPG aus dem Hause Square Enix kombiniert den Anime-Stil von Designer und Mangaka Akira Toriyama (Dragon Ball) mit Retro-Pixellook und liegt bei. Das kultige Point & Click-Adventurehingegen kostet in der Special Edition gerade. Führt den Piraten Guybrush Theepwood in diesem Abenteuer von LucasArts zusammen mit Zombiepirat Le Chuck durch eine abgedrehte und mit Rätseln und Gags gespickte Story.Zu den weiteren aktuellen Deals bei Steam zählen unter anderemund. Welche Spiele in diesem Monat beilesen.