CrossCode

Entwickler: Radical Fish Games

Radical Fish Games Preis: 5,99 Euro (70 Prozent Rabatt)

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Wide Ocean Big Jacket

Entwickler: Turnfollow

Turnfollow Preis : 3,29 Euro (50 Prozent Rabatt)

Unbekannt. Link zur Steam-Produktseite

Grapple Dog

Entwickler: Medallion Games

Medallion Games Preis: 3,74 Euro (70 Prozent Rabatt)

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Ring of Pain

Entwickler: Simon Boxer, Twice Different

Simon Boxer, Twice Different Preis: 5,99 Euro (70 Prozent Rabatt)

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Dicey Dungeons

Entwickler: Terry Cavanagh

Terry Cavanagh Preis: 6,24 Euro (50 Prozent Rabatt)

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Entwickler: Team Ladybug, WSS playground

Team Ladybug, WSS playground Preis: 8,39 Euro (50 Prozent Rabatt)

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Nowhere Patrol

Entwickler: Slugsoft

Slugsoft Preis: 2,79 Euro (30 Prozent Rabatt)

Unbekannt. Link zur Steam-Produktseite

Frühling lässt sein blaues Band, wieder flattern durch die Lüfte… die schönste Zeit des Jahres lässt sich nicht nur mit den in der Schule eingetrichterten Worten des Dichters Eduard Mörike, sondern auch mit demzelebrieren.Wie bei jeder großen Rabattaktion der Spieleplattform ist es leicht, in den vielen Angeboten zu ertrinken und gerade die Startseite des Stores ist, das ihr längst auf dem Schirm habt. Wir haben uns deshalb die Mühe gemacht, ein paar nischigere, aber deshalb nicht wenigerherauszusuchen, die noch dazu alleauf die Waage bringen.Den Anfang unserer Liste macht– und das kommt auch noch hier aus Deutschland.vom Saarbrückener Entwicklerstudio Radical Fish Games hat sich unter Liebhabern längst einen Namen gemacht und ist bei unseren Tipps mit über 10.000 Nutzerrezensionen auf Steam zwar, hat aber trotzdem noch längst nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient.Das in einembietet zu einem lächerlichen Preis nämlich nicht nur lächerlich viele Inhalte, sondern auch ein actiongeladenes Kampfsystem, spannende Nebenquests und umfangreiche, knackige Dungeons, diedarstellen. Die einfühlsame Geschichte, die das Ganze zusammenwebt, ist dann noch die Kirsche auf der Sahnehaube dieses unfassbar leckeren Videospieleisbechers. Wer danach noch Nachschlag braucht, bekommt auch den DLC A New Home momentan zum Schnäppchenpreis von 2,95 Euro.stellt häufig einen echten Zwiespalt dar: Die ungezähmte Wildnis oder zumindest einen noch nicht gänzlich urbanisierten Camping-Platz genießen, Geschichten erzählen am Lagerfeuer und Stockbrot grillen? Nice. Der harte Boden, versiffte Toiletten und jede Menge Ungeziefer? Weniger nice. Ziemlich praktisch also, dass eucheinen Camping-Ausflug bequem aus euren eigenen vier Wänden genießen lässt.Zusammen mit Onkel Brad, Tante Cloanne, Mord (und Ben) fahrt ihrin die virtuelle Wildnis, bratet Hot Dogs, trefft auf gemeine Teenager und ja, sitzt in netter Runde zusammen vor einem lodernden Leuchtfeuer. Wide Ocean Big Jacket ist derund unterhält mit liebenswerten Dialogen, einem simplen Stil und dem Versprechen einer kleinen Auszeit von eurem vielleicht stressigen Alltag – und günstiger als echtes Zelten ist es auch noch.Das Ferienfeeling wollt ihr nicht missen, aber ein Camping-Ausflug bietet euch zu wenig Nervenkitzel? Dann seid ihr beigut aufgehoben: Der 2D-Plattformer mit Pablo als Titelhund, Verzeihung, -Held, rockt eine bunte Tropen-Ästhetik (auch wenn in späteren Welten noch Schnee- und Lavalevel dazukommen) und ein ganz besonderes Gimmick. Denn wie der Name schon verrät, steht hier einer derim Mittelpunkt: Der Greifhaken.Pablo ist als Hund zwar gut zu Fuß, durch die clever designten Level kommt er aber nur dank, um die ihn vermutlich sogar Spider-Man beneiden würde. Von Plattform zu Plattform, um Abgründe zu überwinden und an Momentum zu gewinnen, oder an Fließbändern, um in luftige Höhen zu reisen: Der Greifhaken wird in Grapple Dog zum Universalwerkzeug, und wer den Bogen erstmal raushat, der darf sich aufeinstellen.Deutlich düsterer, das verrät bereits der Name, geht es bei. Der, bei dem die Karten allerdings nur in Form von Gegnern, Effekten und Ausrüstung auftauchen, setzt euch nämlich jede Menge unheimliche Ungeheuer vor die Nase, die es nach und nach zu bearbeiten gilt, während ihr den titelgebenden Ring rotiert. Dabei entscheidet ihr euch stets, ob es als nächstesgeht und ein falscher Schritt kann schnell den Tod bedeuten.Ring of Pain besticht nicht nur mit einem grotesken Artstyle, sondern auch, die ihr so in keinem anderen Roguelike findet. Die Progression mithilfe von neuen Gegenständen eures Charakters ist zwar gewohnte Kost; das Bewegen des Kartenrings, auf dem Feinde, Schatztruhen und vor allem der Ausgang zur nächsten Etage platziert sind, fühlt sich aber angenehm frisch an – und taktisches Vorgehen wird mitbelohnt.Auch beisorgt das Versagen für den Neuanfang, denn das rundenbasierte Würfelspiel gehört ebenfalls zur Kategorie Roguelike. Dafür wurde das Genrewie hier: Als verzauberter Würfel landet ihr in der Spielshow von Glücksgöttin Fortuna höchstpersönlich, die entgegen ihrem Ruf allerdings alles andere als wohlwollend unterwegs ist und euch aufmit fiesen Schikanen das Leben schwer macht.Mit einem von sechs unterschiedlichen Charakteren stürzt ihr euch trotzdem unerschrocken in die Partie und, deren Werte dann von eurem Würfelglück abhängen: Schadenswerte basieren auf der Höhe der Augen, ungerade Würfe haben andere Effekte als gerade. Wer Kontrollverlust und Zufall hasst, wird hier keinen Spaß haben; alle anderen bekommen mit Dicey Dungeons eingeboten.Deutlich konventioneller geht es beizu, denn hinter dem verwirrend langen Namen steckt ein stinknormales Metroidvania. Das soll keine Kritik sein, ganz im Gegenteil: Hier bekommt ihr nur eben genau das, was ihr erwartet.und Animationen; Power-Ups, die neue Wege freischalten; eine Mischung aus Plattforming- und Combat-Action; und natürlichmit langen Lebensleisten.Warum Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth, obwohl es vorrangig Konventionen bedient, trotzdem einen Blick wert ist? Weil die Umsetzung der einzelnen Eigenschaftenist – das sieht man abseits von bekannten Genre-Spitzenreitern wieodernur selten. Und ein besonderes Feature versteckt sich dahinter dann doch: Abhängig von gegnerischen Angriffen müsst ihr nämlich, die euch dann respektiv Schadensimmunität verleihen.Den Abschluss unserer Geheimtipps bildet das mit weniger als 200 Nutzerrezensionen mit Abstand unbekannteste Spiel dieser Liste:ist ein, bei dem ihr euch endlos extremen Endgegnern stellen müsst und gefühlt jeder zweite Pixel auf dem Bildschirm Schaden verursacht. Angesichts des Genres heißt es ganz genau hinschauen, wo ihr gerade in Sicherheit seid, und wo ihr draufgehen würdet.Nowhere Patrol ist, denn zwischen den mehr als zehn Bosskämpfen gibt es keine Pause und auch keine Möglichkeit, das Spiel zu beenden – ihr müsst es also in einer einzigen Session bis zum Ende schaffen. Eine durchaus kontroverse Empfehlung, die wohl nur denjenigen unter euch schmeckt, die eine wirklich hohe Frusttoleranz aufweisen; dann aber mitund einem pumpenden Electronic-Soundtrack begeistern kann. Noch günstiger als Nowhere Patrol und die anderen Vertreter dieser Liste sind übrigens nur