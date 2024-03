Neues Horror-Spiel auf Steam: Rental ist kurz und kostenlos

Danke für nichts: Statt mir Mut zu machen, jagt mir der seltsame Vermieter nur noch mehr Angst ein - und löst sich dann auch noch in Luft auf.

P.T. lässt grüßen: Die engen Gänge des Hauses sind perfekt für verräterische Schatten am Flurende.

Während derziemlich niedrige Preise ausruft, ist eine Neuerscheinung auf der Spieleplattform noch deutlich günstiger, um nicht zu sagen, völlig kostenlos.Mit festen Kameraperspektiven, einer schummrigen Beleuchtung und dem Untersuchen eines verlassenen Hauses erinnert das jüngst veröffentlichtean, die Hasenfamilie und die Grafik erinnern eher an das ersteauf dem Nintendo GameCube. Dahinter verbirgt sich ein kurzweiliges Erlebnis, das wir uns für euch genauer angeschaut haben.Noch schneller vorbei als das Spiel selbst ist nur der Download, denn dasund auf Steam sowie Itch.io erhältliche Rental bringt gerade einmal 200mb auf die Waage. Doch die lohnen sich durchaus: Das ursprünglich vom Entwickler Lonely House für einen Gamejam produzierte Spiel ist der perfekte Zeitvertreib für all diejenigen, die es gerne leicht unheimlich mögen, abersind und eine einstweilige Verfügung gegen Jump-Scares eingerichtet haben.In der Rolle vonsoll ich eigentlich nur das neue Haus inspizieren, in das ich mit meiner Familie ziehen möchte. Doch schon im Flur verschließt sich die Eingangstür hinter mir und der Vermieter, der mir die Innenräume zeigen sollte, verschwindet nach einigen kryptischen Worten spurlos. Auch er ist offenbar in dem schaurigen Haus gefangen und nur ich kann uns befreien – in dem ich Kreuze und Kerzen finde und damit eindurchführe.Ich durchsuche also die Schränke und Schubladen, das Badezimmer und die Küche und werde dabei das Gefühl nicht los, von einer schattenhaften Gestalt beobachten zu werden. Doch weil das natürlich absoluter Unsinn ist, suche ich weiter, werde fündig, und führe das Ritual durch… Was danach passiert, findet ihr am besten selbst heraus, denn mit seinenist Rental nicht mehr als ein schneller Snack für zwischendurch.und das Konzept von knuffigen Charakteren in einem Horror-Szenario bleibt kultig. Wenn ihr also am Wochenende oder im Feierabend mal Langeweile verspüren und einerleben wollt, lohnt es sich, Rental zwischen Tür und Angel einzuschieben. Wollt ihr doch ein paar Euronen in die Hand nehmen, schaut doch beivorbei.