Dragon's Dogma: Dark Arisen

Entwickler: Capcom

Capcom Preis: 4,79 Euro (84 Prozent Rabatt)

4,79 Euro (84 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Fallout 4

Entwickler: Bethesda Game Studios

Bethesda Game Studios Preis: 9,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Disco Elysium: The Final Cut

Entwickler: ZA/UM

ZA/UM Preis: 9,99 Euro (75 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Grim Dawn

Entwickler: Crate Entertainment

Crate Entertainment Preis: 6,24 Euro (75 Prozent Rabatt)

6,24 Euro (75 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster

Entwickler: Square Enix

Square Enix Preis: 9,99 Euro (60 Prozent Rabatt)

9,99 Euro (60 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Wasteland 3

Entwickler: inXile Entertainment

inXile Entertainment Preis: 6,79 Euro (80 Prozent Rabatt)

6,79 Euro (80 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Spielbar.

Spielbar. Link zur Steam-Produktseite

Eiyuden Chronicle: Rising

Entwickler: NatsumeAtari

NatsumeAtari Preis: 4,49 Euro (70 Prozent Rabatt)

4,49 Euro (70 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Wytchwood

Entwickler: Alientrap

Alientrap Preis: 5,87 Euro (65 Prozent Rabatt)

5,87 Euro (65 Prozent Rabatt) Steam Deck kompatibel? Verifiziert.

Verifiziert. Link zur Steam-Produktseite

Derist noch im vollen Gange und wirft nur so mit Rabattangeboten um sich. Wir haben deshalb für euchherausgesucht, die ihr für jeweilsbekommt – dafür gibt es hier und da nicht einmal mehr ein Schnitzel mit Pommes.Zu erwähnen gilt, dass die Angebote nochgültig sind. Sollte euch demnach das eine oder andere Spiele besonders interessieren, müsst ihr ein Stück weit die Beine in die Hand nehmen. Oder auf den nächsten Steam Sale warten, der garantiert kommen wird. Aber jetzt kommen wir erst einmal zu unseren Rollenspiel-Empfehlungen.Am 22. März erscheint. Wer jedoch nicht sofort in das Rollenspiel einsteigen möchte, weil er zuvor noch gerne den Vorgänger nachholen möchte, kann das jetzt kostengünstig in Angriff nehmen. Im Rahmen des Steam Spring Sales bekommt ihr dasfür nicht einmal fünf Euro.Dragon's Dogma: Dark Arisen entführt euch in eine, in der gerade ein mächtiger Drache euer Herz raubt. Als sogenannter Erweckter ist es nun die Aufgabe, dass ihr euch euer lebenswichtiges Organ zurückholt, während ihr unterwegs einevoller Gefahren, Geheimnissen und Dungeons erkundet. Dabei seid ihr nicht alleine, sondern werdet stets von verschiedenen Vasallen begleitet, die euch in den actionreichen Gefechten tatkräftig unterstützen. Insgesamt könnt ihr euch aufeinstellen, je nachdem wie viele Nebenaufträge ihr abschließen wollt.Im April startet nicht nur die, sondern auch die riesige. Für Letzteres benötigt ihr jedoch zwingendinklusive aller veröffentlichten DLC-Erweiterungen, die es glücklicherweise gerade deutlich günstiger gibt. Für knapp unter zehn Euro erhaltet ihr beim Steam Spring Sale dievon 2015.Darin erlebt ihr erneut einein der Zeit nach der Postapokalypse, inklusive alle den Stärken und Schwächen die ein Bethesda-Spiel zu bieten hat. Die Hauptstory ist also nicht unbedingt der Kernfaktor, dafür aber kann euch die detailverliebte Spielwelt in den Bann ziehen. An jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken: Seien es interessante Nebenaufträge, den einen oder anderen spannenden Charakter oder mehr Hintergrundinfos, was eigentlich in all der Zeit passiert ist. Wer will, kann recht problemlosin der Welt von Fallout 4 verbringen.Wenn ihr eines derder letzte Jahre verpasst habt, dann wird es höchste Zeit, das nachzuholen.ist ein Eintauchen in eine fremde Welt, bei dem ihr euch gänzlich austoben könnt, vielschichtige Charaktere erlebt und hervorragende Dialoge zu hören bekommt. Insbesondere Letztere sind dank der großartigen Synchronsprecher ein absolutes Highlight.Klar, spielerisch besteht Disco Elysium auch im The Final Cut vorwiegend aus der reinen Erzählung und Würfelproben. In diesen präsentiert sich jedoch eine, bei der ihr euch in verschiedene gesellschaftspolitische Richtungen entwickeln könnt oder Handlungen vornehmt, die in anderen Rollenspielen nicht möglich wären. Das Ganze wird darüber hinaus mit einemgarniert, der euch garantiert das eine oder andere Mal zum Schmunzeln bringen wird. Mit rundgehört Disco Elysium zudem zu den kürzeren Vertretern seines Genres.Beiist für euch die Luft raus und auchweiß nicht zu begeistern? Vielleicht lohnt der Blick auf, welches ebenfalls einist, und zwar direkt aus den Händen ehemaliger Entwickler von. Statt Antike gibt es hier aber eine von, in der ihr euch mit eine von sechs spielbaren Klassen durchschlagt. Immer auf der Suche nach besserer und mächtigerer Beute, wodurch irgendwann auch die mächtigsten Bosse in die Knie gezwungen werden.Dank eines Dual-Class-Systems,und unzähligen Item-Affixen bietet Grim Dawn zudem etliche Möglichkeiten, sich individuell auszuleben. Wahlweise übrigens entweder im Singleplayer-Modus oder mit bis zu drei Freuden im Online-Multiplayer. Falls ihr mit dem Basisspiel schon viel Freude habt, gibt es mitundzwei größere Erweiterungen.Nachhabt ihr Lust bekommen, auch mal einen der älteren Serienteile nachzuholen oder ein weiteres Mal zu spielen:könnte dann genau euer Ding sein. Dabei handelt es sich zwar um kein komplettes Remake des einstigen PS2-Originals, dennoch kann sich das Remastered der beiden klassischen JRPGs sehen lassen.Spielzeit solltet ihr aber jede Menge mitbringen, denn mitunter verbringt ihr mit beiden Spielen. Wobei sich diese auch stark verringern lässt, da euch das Remastered erlaubt, Zufallskämpfe zu deaktivieren oder mit einem Tempo-Booster zu beschleunigen. Das Highlight ist ohnehin die Geschichte, die euch in X mit dem Blitzballspieler Tidus vertraut macht, ehe im Nachfolger Yuna in den Fokus gerückt wird.Klassische Rollenspiele, die ihr im Koop zusammen spielen könnt, sind eher seltener Natur. Falls ihr mit, dem Nachfolger undschon durch seid, könnt ihr euchwidmen. Ähnlich wie die Fallout-Reihe, die im Grunde ein geistiger Nachfolger des originalenvon 1988 ist, spielt das Rollenspiel in einerIm eiskalten und zugeschneiten Colorado erlebt ihr eine Geschichte, die vollerundsteckt. Ihr bekommt es mit rundenbasierten, actionhaltigen Gefechten, einer Vielzahl von Entscheidungen und fantastischen englischen Sprechern zu tun, die euchunterhalten werden. War Wasteland 3 übrigens zum Release noch arg verbuggt, haben die Macher über all die Zeit mit etlichen Patches nachgeholen. Allerdings gibt es immer noch ein paar Fehler und Abstürze, insbesondere im Koop-Modus, die dazu führen, dass ihr wirklich regelmäßig speichern solltet.Noch ein weiteres Spiel, mit dem ihr euch einen baldigen Release vorbereiten könnt: Wenn im Aprilerscheint, könnt ihr bereits jetzt mitin die Spielwelt des JRPGs eintauchen. Die Entwickler bezeichnen die Vorgeschichte als ein, bei dem ihr bereits einige Charaktere kennenlernt, die in Hundred Heroes zu euren Begleitern werden.Ein wirklich komplexes Rollenspiel solltet ihr von Eiyuden Chronicle: Rising aber nicht erwarten. Stattdessen erwarten euch eher repetitive Quests, die ihr erledigt, um eure kleine Stadt immer weiter auszubauen. Dadurch könnt ihr wiederum eure, womit ihr euch den verschiedenen Bossen stellt. Für ein paar Stunden kann das durchaus begeistern, insbesondere für den aktuellen Preis, und bietet immerhin schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf Hundred Heroes.Optisch stichtin dieser Liste ganz besonders hervor: Mit seiner im wortwörtlichen Sinneist das Indie-Spiel ein echter Hingucker, der mit kräftigen Farben und liebevollen Animationen zu begeistern weiß. Hinter der hübschen Optik steckt aber auch noch ein kleines Mini-Rollenspiel, bei dem ihr mit einer Hexe den Nicht-Spieler-Charakteren die Moral beibringt.Spielerisch erkundet ihr einen mysteriösen Wald, sammelt jede Menge Zutaten, braut neue Tränke und Zaubersprüche und löst unterwegs die oftmals. Wer mit einer Cozy-Atmosphäre und einem tollen Soundtrack etwas anfangen kann oder seine Kinder langsam mit Rollenspielen vertraut machen möchte, der sollte Wytchwood eine Chance geben.Übrigens: Nochhalten wir für euch an anderer Stelle parat. Falls ihr garausgeben wollt, erhaltet ihr derweil