Beim Steam FPS Fest könnt ihr das ein oder andere starke Shooter-Schnäppchen schießen

Wer in seinen Lieblingsspielen den meisten Spaß daran findet – mal mehr mal weniger sinnbefreit – mit scharfer Munition um sich zu ballern, der sollte jetzt die Ohren spitzen: Mit dembekommt ihr in der nächsten Woche einigevorgesetzt.Wie der Name vermutlich bereits durchscheinen lässt, liegt derbei dem spannenden Sale ganz klar auf den, bei denen ihr direkt durch die Augen eures Charakters auf das Spielgeschehen blickt, während ihr lediglich eure Waffe oder gelegentlich mal eure Arme und Hände vor euch seht., wie das FPS Fest im deutschsprachigen Raum heißt, lockt bereits in der kommenden Woche mit seinen zahlreichen spannenden Angeboten und seinen umso spannenderen,diverserin den Shop. Amöffnet Valves Spieleplattform die Pforten und reduziert einige Hits, die in die Kerbe des bis heuteschlagen:Im dazugehörigendes Steam FPS Fest macht man derweil schon einmal im Vorfeld Lust auf die schweißtreibenden Schusswechsel aus nächster Nähe, denn das ein oder anderewird hier möglichst actionreich auf wenigen Sekunden vorgestellt. Mit dabei:Natürlich sind damit, auf die sich vor allem hinsichtlich der versprochenen Vergünstigungen ein besonderer Blick lohnt, genannt.sollen wir ab dem kommenden Montag auf Steam finden, wobei die Auswahl von sehr taktischen Titeln, über Space-Schießereien bis hin zu Jagd- und Tauchausflügen oder (teilweise neuaufgelegten) Retro-Abstechern in die 90er-Jahre reicht., also eine ganze Woche lang, steht der Steam-Shop mit dem FPS Fest im Zeichen der Ego-Perspektive. Es ist davon auszugehen, dass uns Valve auch dieses Mal mit reichlichüberhäufen wird.Letztes aktuelles Video: Steam VR MixedRealityExperiment